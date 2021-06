Un premier centre d’entente et de paix mondiale Prochainement à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane

Mercredi 09 juin dernier, Dr Amine Bensaid Président de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a reçu dans la Salle du Conseil de l’Université le Gouverneur du Rotary Club du District 9010 regroupant les quatre pays du Maghreb Mr Said Nejjar qui était accompagné d’une délégation de Rotariens et ce, dans le cadre d’un projet de partenariat permettant à l’Université Al Akhawayn d’abriter le premier centre d’entente et de paix mondiale.

Ce centre selon Mr Said Nejjar, va permettre à cette prestigieuse Université nationale d’accueillir des Boursiers venant de toute la Région MENA regroupant tous les pays du pourtour méditerranéen et d’ajouter que ; le choix de cette université n’est pas fortuit mais basé sur tout ce que fait cet établissement universitaire pour les jeunes et qui est de renommé mondiale avec ses structures, son parcours et son histoire.

Les jeunes que nous avons donc au niveau de cette Université vont être les ambassadeurs de cette cause que nous défendons et pour laquelle le Rotary international est heureux de pouvoir conclure ce partenariat et développer ces échanges a-t-il conclu.

Pour sa part, Dr Amine Bensaid qui s’est enorgueilli du fait que le Rotaract d’Al Akhawayn est le premier club Rotaract au niveau des universités marocaines a déclaré « nous avons là un grand projet de voir si on peut lancer ensemble et ensuite avec le Rotary International, un centre d’excellence à l’université Al Akhawayn pour la Paix et la Résolution des conflits et qui commence avec les jeunes et pour les jeunes et construit par les jeunes pour créer ce Monde de demain avec de la pais entre les générations, entres les personnes et entre les peuples.

Mohammed Drihem