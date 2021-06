L’Université Al Akhawayn réitère son attachement fort aux valeurs de respect de l’individu, de diversité et de tolérance

Contrairement à ce qui a été avancé à la presse par un ancien professeur d’Al Akhawayn et par certains supports médiatiques qui accusent l’Université, le Contrat à Durée Déterminée (CDD), qui liait ce professeur à l’Université selon un communiqué de cette dernière, a été rompu d’un commun accord dans le strict respect du contrat de travail et de la législation marocaine et ce, suite à un acte de nudité émanant de ce professeur mis sur Internet, violant ainsi les valeurs et le règlement de l’Université et dénoncés à la fois par des professeurs, des étudiants et des parents.

Tout en réitérant son attachement fort et sans équivoque aux valeurs de respect des libertés de l’individu, de diversité et de tolérance, qui sont et resteront au cœur de son ADN, Al Akhawayn reste également vigilante pour garantir à ses étudiants la protection et le respect de leurs valeurs et de leur identité tels que garantis par la loi marocaine précise le communiqué.

Selon la même source d’information, l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) est une institution publique marocaine, autofinancée à but non lucratif, adoptant un système d’éducation nord-américain. Dans le cadre de sa coopération avec des organismes internationaux de renommée, AUI lance plusieurs projets spécifiques de recherche et/ou de développement, qu’elle est fière d’avoir toujours honoré et qui sont financés, projet par projet, par différents bailleurs de fonds.

Dans ce cadre précise-t-on, l’organisme américain Middle East Partnership Initiative (MEPI), qui fait partie de ces projets, se poursuit actuellement avec un travail très étroit entre les équipes respectives. En effe ajoute-t-ont, MEPI a uniquement mis en pause un paiement prévu, le temps que l’Université mette en œuvre des dispositions supplémentaires mutuellement convenues, renforçant les mécanismes de protection contre le harcèlement sexuel, en totale conformité avec les lois marocaines.

Il est aussi important de rappeler qu’Al Akhawayn a mis en œuvre, depuis plus de deux décennies, un arsenal structuré de règlements, de mesures et de procédures, qui régissent le traitement de tous les aspects de la vie au sein du campus, y compris toutes formes de harcèlement. L’Université poursuit ses efforts pour garantir un cadre de vie sain à l’ensemble de sa communauté, tout en s’inscrivant dans une démarche déterminée et volontariste d’amélioration continue.

Mohammed Drihem