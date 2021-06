MEKNES : MOHCIN ZOUAC DIRECTEUR

DE L’AREF-FES/MEKNES PROCEDE AU LANCEMENT

DES PROJETS INITIES DANS LE CADRE DU MCA-M

Le Directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de la Région Fès-Meknès, Mr Mohcine Zouac qui était accompagné de la Directrice Générale de Millennium Challenge Account Morocco (MCA-M) Mme Malika Laasri, de la Directrice résidente Adjoint du Millenium Challenge Corporation Mme Carrie Monahan et de la Directrice Provinciale du Ministère de l’éducation Nationale de Meknès, Mme Chakir Wafaa a présidé Mercredi 02 Juin dernier la cérémonie de lancement officiel des travaux de réaménagement et de mise à niveau des 28 établissements scolaires bénéficiaires du Projet : « enseignement secondaire » objet du programme de coopération (Compact II) au niveau de la région de Fès-Meknès.

Ce coup d’envoi des travaux a été donné au lycée qualifiant Al Massira Al Khadra, l’un des six établissements scolaires concernés par ce projet de réhabilitation au niveau de la préfecture de Meknès, dans la cadre de ce programme de coopération passé entre le gouvernement marocain et l’agence Millennium Challenge Account (MCA-Morocco).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, Mohcine Zouak, a souligné que les travaux de réhabilitation de ces établissements à Fès-Meknès visent à améliorer l’environnement et la sécurité des élèves, ajoutant que la singularité du projet émane de la méthodologie de sa mise en œuvre et de sa conception, basée sur la contribution des élèves et des enseignants.

Pour lui, il s’agit là de projets conçus dans le cadre d’une approche participative impliquant les étudiants, les enseignants, les autorités locales et les parents et les travaux de la mise en œuvre du projet ne dépasseront pas sept mois.

Pour sa part, Mme Carrie Monahan, directrice résidente adjointe de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, s’est félicitée du lancement de ce projet de réhabilitation des établissements scolaires, qui porte sur leur qualification intégrée sur les plans structurel et pédagogique, dans un souci d’amélioration du rendement.

Le lancement de ces travaux vient couronner les efforts déployés par les différents partenaires pendant plusieurs années a-t-elle précisé avant d’ajouter que les résultats réalisés dans le cadre du ‘’Lycée Attahadi’’ consiste à apporter un appui intégré aux établissements de l’enseignement secondaire cibles pour permettre aux jeunes marocains d’aider leur pays.

Pour la directrice générale de MCA-Maroc, Malika Laasri, le lancement des travaux de réhabilitation des 28 lycées choisis dans la région de Fès-Meknès dans le cadre du programme Compact II porte sur l’amélioration des volets se rapportant à l’hygiène et à la sécurité, et à l’environnement des lycéens dans le but de les rendre plus créatifs.

Ce projet a-t-elle ajouté, vient compléter les autres composantes du projet lycée Attahadi qui comprend aussi la formation des enseignants et l’achat des équipements.

Compact II est doté d’un budget de 450 millions de dollars financé par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, représenté par le MCC, et dont la mise en œuvre est confiée à l’Agence MCA-Morocco.

Dans ce même cadre d’activité, Mr Mohcine Zouac, Directeur de l’AREF de Fès-Meknès et la délégation officielle qui l’accompagne s’est rendu au Lycée Collégial Dakhla où il s’est enquis des lots de matériels didactiques des sciences physiques et chimiques, des sciences de la vie et la terre, de la robotique et de l’informatique mis à la disposition de l’établissement par le Millennium Challenge Account Morocco (MCA-M).

Mohammed Drihem