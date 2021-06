LE CENTRE DES JEUNES ENTREPRENEURS ORGANISE LA PREMIERE COURSE NATIONALE DE L’ENTREPRENEUR

Lundi 31 Mai dernier, la Wali de la Région Marrakech-Safi, Mr Karim Kassi Lahlou a donné le premier coup de starter à la course cycliste nationale de l’entrepreneur organisée du 01 au 30 juin 2021 par le centre des jeunes dirigeants d’entreprises (CJD) sous le thème : « Entreprendre pour un environnement sain ».

Cet évènement selon ses organisateurs s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à encourager les jeunes entrepreneurs pour la direction d’entreprise en mettant en exergue les différentes expériences et pratiques réussies en matière de Direction d’entreprises.

Selon Tarik Zaidi, Président du Centre des jeunes entrepreneurs, le programme de cette manifestation vise parcourir une distance de 1500 Kms en traversant à vélo près d’une quinzaine de villes marocaines dont Marrakech, Tanger, Moulay Bousselham, Rabat, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Tamaknouste, Taliouine, Taznakhete, Ouarzazate, Telouat et Dakhla. Il sera marqué aussi par l’organisation d’activités sportives et de sensibilisation à l’environnement avec notamment des activités au service des jeunes entrepreneurs.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mr Karim Kassi Lahlou a hautement salué cette initiative sans omettre de saluer par la même occasion, tous les partenaires qui ont contribué pour sa réussite compte tenu de l’importance dont jouissent les sujets de la gestion d’entreprise et l’encouragement des jeunes entrepreneurs parmi les priorités des stratégies nationales.

Ont assisté à cette cérémonie aux cotés du Wali de la Région DE Marrakech-Safi : Le président de l’Université Cadi Ayyad, le Président de la section régionale de la CGEM, les Directeurs respectifs du CRI et de l’AREF, du Directeur Régional de la jeunesse et sport et de plusieurs entrepreneurs et membres du CJD.

Mohammed Drihem