L’Université Al Akhawayn d’Ifrane Accueille la 2ème édition des olympiades régionales de la robotique de l’AREF Fès-Meknès

Dans le but de développer les pratiques de l’enseignement de la technologie comme étant un champ réel pour l’application des sciences de l’ingénierie et des mathématiques de manière intégrative au sein de l’école marocaine et, en application de l’article 33 de la loi cadre numéro 17/51 visant à renforcer l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les activités d’enseignement afin de promouvoir la qualité des apprentissages et de faciliter l’implication de l’école marocaine dans la société des sciences, de la connaissance, de la créativité et de l’innovation, l’académie régionale de l’Enseignement et de la Formation de la Région Fès-Meknès en partenariat avec l’université Al Akhawayn d’Ifrane et l’association tawassol pour le développement de la technologie (ATDTEC) a organisé samedi 22 MAI 2021 dernier la finale des olympiades de la robotiques et programmation.

Placé sous le thème de « ROBOT GOLFEUR », cette Edition a été organisée sur la base d’une sélection initiale qui a permis la qualification de 43 équipes pour l’étape finale avec la participation de tous les niveaux confondus de l’enseignement représentant l’ensemble des directions provinciales de la région et de l’enseignement supérieur. Le nombre des participants à cette Edition a atteint 96 équipes, ce qui prouve la réussite de cette manifestation régionale dans sa deuxième Edition et ceci dénote aussi de la grande passion et le grand intérêt affichés par les apprenants et les cadres pédagogiques et administratifs envers ce domaine de la robotique pédagogique.

Les résultats enregistrés au terme de cette compétition se présentent comme ci-après détaillé :

Au niveau de l’enseignement primaire :

1) Hicham Ben Abbes de l’école Sidi Ahmed Barnoussi – DP My Yacoub

2) Mohamed Amrani de l’école Ain Madiouna – DP Taounate

3) My Driss Cherif Alaoui. Ecole Cadi Ayad – DP El Hajeb.

Au Niveau de l’enseignement secondaire collégial

1) Madiha Groud. Collège Riad Al Maarifa – DP El Hajeb

2) Radouane Chibout. Collège Sanhaja – Sefrou.

3) Mahdi Gabziz. Collège Tarik Bnou Ziad – DP El Hajeb.

Au Niveau de l’enseignement Secondaire Qualifiant et Superieur.

1) Equipe de Lycée Mansour Dahbi – DP Taounate

2) Equipe de Lycée Mansour Dahbi – DP Taounate

3) Lycée 18 Novembre – DP Moulay Yacoub

Mohammed Drihem