Célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité :

Réintroduction de deux espèces disparues dans le parc national d’Ifrane, le Mouflon à manchettes et le porc-épic

En célébration de la journée mondiale de la Biodiversité, le département des eaux et forets a organisé samedi 22 mai 2021 une opération de réintroduction de 31 mouflons à manchettes et 08 porc-épic au niveau du parc national d’Ifrane.

Initiée dans le cadre de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, notamment l’axe relatif au plan de sauvegarde des espèces menacées d’extinction, cette opération de lâcher de Mouflons à manchettes et du porc-épic commémorative de la Journée Internationale de la Biodiversité organisée cette année sous le thème « Nous faisons partie de la solution », a eu lieu en présence du secrétaire général du département des eaux et forêts Mr Houmi Abderrahim et du gouverneur de la province d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid et des directeurs régionaux et provinciaux du département organisateur et des représentants de la société civile Entre autres représentants de la société civile présents à cet event dont notamment et entre autres, les présidents respectifs de l’association des lauréats de l ENFI, l’association des amis de la biosphère des cèdres de l’Atlas, l’association des amis val d.Ifrane et des Association de Gestion sylvopastorales respectives d’Ait Mhamed, Rsayif, Ganfou et Al Fath.

A noter que les Mouflons à manchettes relâchés à cette occasion proviennent de la réserve de Tafoughalt et ont été transférés vers Jbel Ij plus haut sommet du parc national d’Ifrane culminant à 2426 m d’altitude. Les porc-épic réintroduits quant à eux, ils proviennent d’un programme de conservation ex-situ au sein du zoo de Dream Village, fruit de collaboration et de partenariat public privé.

Il est à noter notamment que le mouflon à manchettes et le porc-épic ont disparu du parc d’Ifrane respectivement en 1960 et en 1997 et sont considérés comme des espèces menacées d’extinction au niveau national et international.

Cette opération de réintroduction enfin, s’inscrit dans un vaste programme d’actions de sauvegarde des espèces menacées au sein du réseau des parcs nationaux prévu par la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 et qui vise à actualiser les plans d’actions nationaux des espèces menacées et augmenter la cadence de leur mise en œuvre en quantité et en qualité d’interventions, Intégrer d’autres catégories d’espèces menacées : Carnivores, Rapaces, Reptiles, Plantes menacées, réintroduire les espèces disparues au sein du réseau de parcs nationaux parmi les ongulés sauvages, serval, rapaces, ibis chauve, autruche à cou rouge, et la Conservation ex situ et constitution des noyaux de sécurité en partenariat avec les zoos et jardins botaniques .

Mohammed Drihem

(En vidéo les déclarations respectives de Mr Houmi Abderrahim Secrétaire Général du Département des eaux et Forets et Mr Zouheir Amhaouech Chef de Division des Parcs Nationaux)