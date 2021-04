LE CLUB ANIR : SOLIDAIRE AVEC LES ELEVES DU DOUAR TICHOUT N’TGHATTEN

SOLIDARITE ESTUDIANTINE :

LE CLUB ANIR DES ETUDIANTS DE L’ENCG KENITRA

SOLIDAIRE AVEC LES ELEVES DU DOUAR

TICHOUT N’TGHATTEN

Dans le cadre de ses activités à caractère social et humanitaire, le Club estudiantin social ANIR Crée en 2009 au sein de l’école nationale de commerce et gestion de Kenitra a organisé cette année, son voyage humanitaire annuel en deux phases à la mémoire de Feu Zidane et ce, au profit des habitants du Douar Tichout N’Tghatten sur la Route de Midelt.

Ce voyage humanitaire a été organisé pour sa première phase les 27 et 28 mars dernier et pour la seconde phase, le 03 et 04 Avril 2021 dernier. Au programme du Voyage ; Le réaménagement de l’école du Douar avec la réparation de la toiture, la peinture des murs et la décoration des salles de classes, des ateliers de Jardinage avec plantation d’arbres, arrosage et formation des enfants en matière de jardinage et dans le souci de durabilité, le club a creusé un puits au sein de l’école pour faciliter le quotidien des enfants qui ont profité notamment à cette occasion des animations organisées par les étudiants de l’ENCG Kenitra avec de la Musique et activités ludiques, des ateliers de coloriage et la distribution de capuchons et des jouet.

A rappeler enfin que le club social ANIR est connu par son motif purement humanitaire et ses membres fortement dévoués et motivés qui se donnent corps et âmes pour apaiser la peine des personnes broyées par le destin et ce à travers l’organisation de plusieurs actions au profit de différentes catégories sociales.

Mohammed Drihem