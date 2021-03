Université Al Akhawayn, Ifrane Organise Un séminaire sur l’Education STEM à l’Ecole Marocaine

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane en partenariat avec l’Association Tawassol pour le Développement de la Technologie (ATSTec), l’Association CITI et le MIT Center organise un Séminaire sur le thème « L’éducation STEM à l’école Marocaine: Possibilités et opportunités » le 21 mars 2021 via la plateforme Teams.

Selon les organisateurs, cette conférence vise à mettre la lumière sur l’approche STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) qui vise non seulement l’apprentissage des matières précitées aux jeunes d’une manière intégrée, mais aussi le développement chez les étudiants, des compétences du 21ème siècle, à savoir la créativité, l’esprit critique, la collaboration et la communication.

A souligner que l’enseignement des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie, et des Mathématiques dans le système éducatif Marocain repose sur des enseignements séparés par matière. Souvent, les élèves ne sentent pas un lien réel et pratique qui met en valeur tous ces apprentissages dans leur vie quotidienne ce qui contribue à leur désintérêt pour les sciences et mathématiques.

Néanmoins, il a été remarqué que l’intérêt et la motivation des élèves s’accroit lorsqu’ils réalisent des activités en groupe autour d’un projet pratique et/ou technique qui répond à un besoin de la vie courante.

Selon les spécialistes en la matière, l’enseignement des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques, doit être abordé selon une approche interdisciplinaire. Cette approche doit viser non seulement l’apprentissage de ces matières d’une manière intégrée, mais aussi développer chez les élèves les compétences du 21ème siècle, à savoir la créativité, l’esprit critique, la collaboration et la communication. Cette pédagogie centrée sur l’apprenant, contribuera certainement au développement de sa personnalité et de sa capacité d’intégration au future dans le monde des entreprises et de la production de la richesse.

Cette approche n’est pas nouvelle, puisque plusieurs expériences ont déjà été abordées pour intégrer les STEM (Science, Technology, Engineering, & Mathematics) dans des projets pédagogiques alliant les quatre disciplines de manière plus motivante et attractive selon un paradigme d’apprentissage actif basé sur des questions socio-scientifiques. D’autres expériences ont même intégré la dimension Design (Art) et pilotent ainsi des enseignements STEAM.

L’objectif de ce séminaire est d’engager une discussion sur l’intégration du model éducatif STEM au Maroc et d’apprécier les initiatives de recherches nationales dans ce domaine. Lors de ce séminaire, les organisateurs souhaitent débattre les sujets suivants :

1. Les nouvelles approches du STEM et leurs démarches didactiques qui peuvent être adaptées au système éducatif national.

2. Formation des enseignants et leurs engagements pour une meilleure intégration de l’éducation STEM (en mode présentiel ou à distance).

3. Participation de l’entreprise Marocaine dans le processus éducatif STEM afin d’assurer une cohérence entre la formation et les besoins futurs du marché de travail.

Mohammed Drihem