MAROCAINS DU MONDE UNE SERIE D’ACTIVITES POUR LA DIASPORA MAROCAINE EN COTE D’IVOIRE

Dans le cadre de sa Stratégie Nationale envers les MRE dont l’objectif principal est de mettre en œuvre des politiques publiques structurées pour préserver l’identité Marocaine des MRE, protéger leurs droits et intérêts et encourage leur contribution au développement du Maroc, le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidents à l’Etranger a organisé le week-end du 13-14 mars en cours a organisé une série d’activités au profit de la Diaspora Marocaine en Côte d’Ivoire en présence de Mme la Ministre déléguée Nezha El Ouafi.

Ainsi, la ministère délégué en charge des MRE a organisé le 1èr guichet unique mobile en parfaite coordination avec la représentation diplomatique du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire. Cette action s’inscrit dans la politique de proximité mise en place par le Ministère pour répondre aux besoins des marocains du monde, notamment en ce qui concerne l’amélioration des services administratifs mis à leur disposition.

En effet, le Programme du Guichet Unique est organisé conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume et aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, qui insistent sur la nécessité d’œuvrer au renforcement des relations entre les Marocains du monde et leur mère-patrie et d’améliorer leurs conditions, ainsi que de préserver leurs droits et leurs intérêts.

Considérant le contexte international très difficile lié à la pandémie du Covid 19 et toutes ces répercussions sur les pays d’une manière générale, et les marocains résidant à l’étranger, l’organisation de ce Guichet Unique Mobile au Service des MRE en Afrique s’avère important et stratégique. Compte tenu des développements successifs qu’a connus nos concitoyens à l’étranger, ainsi que les profondes mutations subies dans les pays d’accueil sur les différents plans politique, économique, culturel et social, le suivi juridique, administratif et social des Marocains du Monde représente l’un des principaux piliers de la mise en œuvre de cette stratégie et ce à travers l’organisation de différentes rencontres d’information et de sensibilisation dans les pays d’accueil et au Maroc pendant la période estivale, ainsi qu’à travers le renforcement de la présence du Ministère sur les divers canaux médiatiques.

D’après Nezha El Ouafi, cette initiative est d’autant plus importante qu’elle a connu la participation de 14 départements et organismes nationaux qui ont rapproché, le temps de cette opération, leurs services des Marocains de Côte d’Ivoire qui se sont rendus nombreux au guichet pour bénéficier d’un large éventail de services, de consultations et de renseignements.

Après une rencontre et des échanges avec les Marocains Résident en Côte d’Ivoire consacrés aux volets social, culturel et accompagnement juridique des Marocains Résidant à l’Étranger, la ministre déléguée chargée des marocains résidents à l’étranger a présidé les travaux du 1èr Forum des Compétences Marocaines en Afrique qui s’inscrit dans la continuité d’événements dédiés à la mobilisation des compétences MRE dont le 1èr forum des compétences MRE d’Asie organisé par le MDCMRE les 25 et 26 novembre 2020.

A noter que parmi les nombreuses actions de coopération mises en œuvre pour mobiliser les compétences marocaines à l’étranger, on peut noter la création de réseaux de compétences au niveau géographique (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Suisse) et thématiques (réseau des Compétences Médicales MRE, réseau des dirigeantes et chefs d’entreprises MRE, réseau des Avocats MRE…) et l’organisation de ce premier Forum des compétences marocaines en Afrique contribue à cette dynamique.

Ce 1er Forum des compétences marocaines en Afrique s’inscrit pleinement dans la stratégie du Ministère et représente une opportunité pour apporter des éléments de réponse aux défis posés par la crise sanitaire du Covid 19. Il constitue un espace de dialogue et d’échange dans le cadre d’une nouvelle synergie en mesure d’insuffler un discours responsable, serein et citoyen sur toutes les questions liées au développement économique et social du Maroc, de renforcer la participation des MRE résidant en Afrique aux différents chantiers de développement lancés par le Royaume et d’encourager les investissements ainsi que le transfert d’expertise et des connaissances dans des domaines porteurs et stratégiques pour le Maroc.

Mohammed Drihem