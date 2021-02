Formation Professionnelle :

Signature d’une convention cadre de partenariat entre (l’OFPPT) et l’Université Euromed de Fès (l’UEMF)

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (l’OFPPT) et l’Université Euromed de Fès (UEMF) ont scellé vendredi 26 février dernier, une convention cadre de partenariat visant le développement de la formation professionnelle et le partage d’expertise, notamment dans les domaines du Digital et de l’Intelligence Artificielle.

Cette convention cadre qui co-signée à l’UEMF par Mme Loubna TRICHA, Directrice Générale de l’OFPPT et Pr. Mostapha Bousmina, Président de l’Université Euromed de Fès, assurera une réelle synergie entre l’UEMF et la future « Cité des Métiers et des Compétences » de la Région Fès-Meknès ; un projet selon les signataires, qui s’inscrit dans la continuité du programme de création de 12 Cités des Métiers et des Compétences à l’horizon 2023-2024, conformément à la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste le 4 avril 2019.

Dans ce cadre de partenariat, les deux parties s’accordent mutuellement à développer des projets de partenariat à forte valeur ajoutée, notamment à travers le développement des programmes de formation, la formation des formateurs, l’appui à l’entreprenariat et la formation continue, ainsi que la participation aux projets de recherche et aux projets de fin de formation et au développement conjoint de projets de la formation au profit des pays africains partenaires.

L’implication de l’UEMF via ce nouveau projet de partenariat confirme sa volonté d’appuyer les structures de formation dans des pôles d’excellence qui développent des programmes de formation et de recherche, favorisant l’innovation. Grâce à son éco-campus conçu aux meilleurs standards internationaux, l’UEMF permettra à la « Cité des Métiers et des Compétences » de la Région Fès-Meknès, qui se veut un centre d’excellence, d’avoir accès à ses plateformes technologiques, conçues aux normes internationales, en particulier celles dédiées à l’ingénierie digitale et l’intelligence artificielle, l’impression 3D, la technologie 4.0, les nanotechnologies, les énergies renouvelables, la biotechnologie et le biomédical.

Une visite de ces plateformes a été organisée en marge de cette cérémonie ainsi qu’une présentation du projet « Fès Smart Factory » projet développé dans le cadre du Programme « Fonds de Zones Industrielles Durables (FONZID) » du Millenium Challenge Account – Morocco qui vise la mise en place d’un espace de développement d’activités industrielles avec une productivité nettement améliorée grâce à la mise en œuvre des concepts de l’industrie 4.0.

Selon l’OFPPT, la future Cité des Métiers et des Compétences (CMC) sera édifiée sur un terrain de 10 hectares, dont 4 hectares réservés pour des extensions futures, et mobilisera une enveloppe budgétaire globale de 370 MDH. Dotée d’une capacité d’accueil de 3140 stagiaires par an, la CMC Fès-Meknès déploiera un total de 82 filières dans 8 secteurs d’activités majeurs, en phase avec l’écosystème de la région (Industrie, Digital & Intelligence Artificielle, Agriculture, Artisanat, Hôtellerie et tourisme et Santé).

En plus des pôles sectoriels dédiés à l’apprentissage des métiers, la CMC disposera d’espaces consacrés à l’apprentissage des langues, au renforcement des soft skills et au développement des compétences entrepreneuriales. Elle abritera aussi une Maison de stagiaires, avec une capacité d’hébergement de 300 lits et couverts

