Pétition : Demande de la reconnaissance par la France de la Marocanité du Sahara Marocain

Depuis toujours les tribus sahraouis du sud du Maroc ont témoignés leur attachement à la mère patrie qui est le Maroc et ont toujours depuis des générations prêtés allégeances aux divers Sultans et Rois du royaume chérifien. L’Espagne qui avait colonisé le Sahara marocain a fini par partir et vider les lieux au profit du peuple marocain du Sahara suite à l’arrivée de la marche verte dite Al Massira Al Khadra organisée par feu sa majesté le Roi Hassan II en 1975.

Depuis ce temps le Maroc n’a cessé de construire et de moderniser les institutions et les territoires dans ses Provinces du sud.

Mais l’entêtement du pays voisin à savoir l’Algérie qui ne veut pas se rendre à l’évidence et qui essaye désespérément de détourner la vérité en soutenant une bande de mercenaire nommé le polisario en vue de la création d’une pseudo-république sahraoui qui est soit disant depuis les années 70 a pris son siège sur le sol algérien dans la ville de Tindouf ou un grand camp manquant de tout force des marocains du Sahara à rejoindre leur pays le Maroc.

Avec les succès de la diplomatie marocaine et de la reconnaissance fin décembre 2020 par les Etats Unis d’Amérique de la marocanité du Sahara du Maroc et de la légitimité du Maroc sur ses provinces du sud.

Nous voulons aujourd’hui que la France, qui connait bien ce dossier et ne peut ignorer l’histoire de la région, prenne ses responsabilités et reconnait enfin comme plus de 150 pays à travers le monde la marocanité du Sahara et participer objectivement dans l’installation du processus de paix des provinces du sud sous l’autorité légitime du royaume du Maroc.

C’est donc le but de cette pétition que je lance aujourd’hui sur les réseaux comme l’ont fait nos compatriotes aux canada et ailleurs.

Vendredi 19 Février 2021

