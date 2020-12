Extrême violence des nervis polisariens contre des manifestants Marocains et amis du Maroc à Bordeaux (France)

Les Marocains de Bordeaux et de la région et Amis français sont venus nombreux, ce 12 décembre 2020, à la Place de la Victoire en réponse à la manifestation organisée par la soi disant « association des sahraouis de Bordeaux ».

Les Marocains et Amis du Marocsont venus avec des masques protecteur contre la COVID-19, des drapeaux marocains et français, des affiches du Roi Mohammed VI, des cartes géographiques du Maroc et claironnant des youyous tout en entonnant des chansons marocaines et même un véhicule muni de hauts parleurs diffusant des chants patriotiques marocains a été mobilisé. A préciser que des Kabyles étaient aux côtés des Marocains avec leur Drapeau ainsi que des Algériens.

Pare contre, les algéropolisariens sontarrivés avec gaz lacrymogènes, bâtons et autres armes pour bastonner les Marocains et manifestants pro-marocains en pleine place de la Victoire. Du jamais vu à Bordeaux. Une honte monumentale faite à la République Française ! Mais les Marocains et leurs amis sont restés de marbre face à ces immondes provocations.

Peu après le début de la manifestation, la situation a dégénéré avec l’arrivée de nombreux squatteurs polisariens et quelques altercations et autres provocations ont eu lieu contraignant les forces de police d’intervenir.

Mais, les forces de sécurité françaises ont du quitter subitement les lieux, ne laissant que trois policiers sur place. les Marocains et les Amis du Maroc, disciplinés et respectueux des consignes données par les forces de l’ordre, se sont retrouvés aux mains de ces casseurs polisariens qui ont même utilisé des gaz lacrymogènes.

Il est à noter qu’à la fin de la manifestation, les Marocains et Amis du Maroc ont été rejoints par des jeunes marocains et des étudiants

Suite à ces graves dérapages orchestrés par les nervis polisariens et voyous du quartier Saint Michel contre finance, des marocains ont été blessés, dont le journaliste de ChoufTV, deux femmes marocaines et un jeune marocain.

Ces agressions ont conduit les associations marocaines à déposer plainte auprès de la police et les vidéos de la Place de la Victoire, lieu de ces graves incidents, seront visualisées.

A noter que Bordeaux est une ville chère aux Marocains puisqu’elle y a vu Feu Sa Majesté Hassan II y poursuivre ses études universitaires de Droit et que de très nombreux étudiants marocains font, ou y ont fait, leurs études supérieures tandis que d’autres s’y sont installés définitivement.

Ainsi donc, la manifestation organisée par la soi disant « association des sahraouis de Bordeaux », contre monnaies sonnantes et trébuchantes, a été mise en échec et mat par les Marocains et Amis du Maroc de la capitale girondine et ce, de manière implacable.

Ceux ne sont pas deux tondus et trois pelés, affidés aux algéropolisariens, qui feront peur aux Marocains de la cité bordelaiseet la réponse des Marocains et des amis du Maroc a été à la hauteur des souhaits de tous Marocains aimant leur pays et le drapeau marocain a flotté haut Place de la Victoire à Bordeaux le 12 décembre 2020.

En ce jour du 12 décembre 2020, Place de la Victoire à Bordeaux est devenue Place de la Victoire du Maroc !

Farid Mnebhi.