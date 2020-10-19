النقابة الوطنية للتعليم العالي ـ المكتب المحلي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ـ لجهة الشرق ـ : بيان

النقابة الوطنية للتعليم العالي ـ المكتب المحلي

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ـ لجهة الشرق

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

بــيـــــان

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق اجتماعا خصص لتقويم الدخول التكويني لموسم 2020/2021، وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف الملفات والمستجدات وطنيا ومحليا فإن المكتب المحلي يعلن ما يلي:

تثمين مخرجات مجلس التنسيق القطاعي المنعقد بتاريخ 30 شتنبر 2020، وإعلان الاستعداد لتنفيذ قراراته بالانخراط في برنامج نضالي تصعيدي وطني، رفضا للوضعية المتردية التي تعرفها المراكز الجهوية ومسلسل التخبط والتراجعات التي تضرب التكوين والمنظومة التربوية عموما في الصميم؛

تسجيل تملص إدارة المركز من توفير الوسائل والمستلزمات الضرورية لهيئة التدريس للعمل عن بعد خلال الأسدوس الثاني من الموسم التكويني الفارط، ويحيي المكتب المحلي الأستاذات والأساتذة الذين تعاملوا مع ظروف الجائحة بوسائلهم الخاصة بكل تفان؛

استنكار تبني الوزارة لتكوينات حضورية شكلية في أواخر شهر أكتوبر لفائدة فوج 2020 تسبق اختبارات التصديق على مجزوءات الأسدوس الثاني، حيث برمجت في ساعات قليلة لن تحمل أية إضافة للتكوين، بل الغرض منها مجرد الشكليات ورفع التقارير الكاذبة كالعادة. ويحمل المكتب المحلي المسؤولية كاملة لإدارة المركز والوزارة فيما يتعلق بالسلامة الصحية للأساتذة والأطر العاملة بالمركز وعموم المتكونين، خصوصا مع ارتفاع مؤشرات الحالة الوبائية بجهة الشرق؛

يشجب بقوة استمرار حالة التخبط بالمركز الجهوي في المشاكل نفسها التي أصدرت بشأنها الجموع العامة السابقة والمكاتب المحلية المتعاقبة بيانات ومذكرات مطلبية، وتنبيه الجهات المسؤولة إلى حجم الاختلالات المالية والتربوية والإدارية التي يعرفها المركز، وتحميلها مسؤولية ضرورة إيفاد لجان للافتحاص الشامل للوقوف على الخروقات إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وآخر ما استجد من تلك الاختلالات ما يلي:

تحديد المدير المكلف لمناصب مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في غفلة من مجلس المركز ودون استطلاع آراء الشعب، مما جعلها مناصب مفصلة على المقاس الشخصي، دون أدنى مراعاة للتخصصات ولا الخصاص بالمركز؛

خرق نظام المباريات من خلال ترشح المدير المكلف لمباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين، وهو في الوقت نفسه رئيس مركز الامتحان والمشرف على لجان الانتقاء والمقابلات، وفي ذلك مس خطير بمبدأي المساواة والحياد؛

تفريط الإدارة بالسماح لأحد الأستاذة الباحثين (يشغل منصب مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي) بالانتقال إلى مركز تكوين المفتشين بالرباط في سرية مريبة وفي غياب أي حركة انتقالية، وتستر الإدارة عن هذا الانتقال وعن شغور منصبه؛

ادعاء المدير المكلف حصوله على التعيين دون الاستناد إلى أي بلاغ رسمي كما هو معهود في مسطرة التعيين في المناصب العليا، وعليه فإن المكتب المحلي يعتبر ذلك مجرد ادعاء وانتحالا لصفة غير مستحقة حتى يثبت العكس؛

عدم صرف تعويضات الأساتذة العاملين بالمركز المتعلقة بالساعات الإضافية والتعويض على التنقل وأداء المهام والمباريات وغيرها؛ ويدعو المكتب المحلي إلى تمكين الأساتذة من مستحقاتهم المادية كاملة دون مماطلة قبل انصرام السنة المالية الحالية.

هذا، ويدعو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، كافة الأستاذات والأساتذة العاملين بالمركز إلى مزيد من التعبئة والصمود لتحصين مكتسباتهم المادية والمعنوية، وللدفاع عن مكانة المركز وكرامة العاملين به.

المكتب المحلي