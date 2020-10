Le Rabat Social Studies Institute Organise la 3ème université d’été sur l’analyse des politiques publiques sous le thème de « Jeunes et participation politique au Maroc : Défis et perspectives »

Mohammed Drihem

Le Rabat Social Studies Institute (RSSI) en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll Rabat Maroc et le concours du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports organise la 3ème édition de son université d’été sur l’analyse des politiques publiques sous le thème : « Jeunes et participation politique au Maroc : Défis et perspectives » et ce, du 13 au 17 octobre 2020 à Rabat.

Considéré comme étant un rendez-vous annuel ; cette université d’été du RSSI est un évènement qui a pour objectifs de renforcer les compétences des participants (es) en matière d’analyse des politiques publiques et du policy writing. Elle vise à promouvoir le débat et l’échange entre les jeunes, les académiciens et les acteurs institutionnels, politiques et associatifs à travers les débats et les panels organisés sur des thématiques en relation avec les politiques publiques de la jeunesse, le contexte de la participation et les défis auxquels les jeunes sont confrontés,

Selon Pr. Saloua Zerhouni, présidente du RSSI : « Le choix de la participation politique des jeunes comme thème de cette 3ème édition est étroitement lié à l’importance que le RSSI accorde aux politiques publiques de la jeunesse et à sa volonté d’agir pour une société inclusive. D’où l’intérêt d’impliquer les jeunes dans la réflexion sur les défis et les solutions à apporter pour promouvoir la participation politique des jeunes au Maroc aussi bien au niveau des textes, de la pratique politique que des politiques publiques », Et d’ajouter, « A travers cette édition, nous souhaitons contribuer au débat national sur la participation politique des jeunes à la veille des élections de 2021. Le tout dans un esprit de co-construction en vue de développer des recommandations faites par les jeunes et pour les jeunes pour une meilleure inclusion politique».

Selon les organisateurs, pour sa 3ème édition, l’université d’été accueillera des étudiants (es) de différentes universités et régions du Maroc et notamment de Laâyoune à Souk Sebt et de Selouane à Zagoura ; ainsi que de jeunes engagés dans des partis politiques, associations et mouvements de tous bords. Des jeunes cadres de certains ministères et institutions publiques participeront également à cette formation.

Tout au long des 5 jours de formation, 30 jeunes participants (es) suivront des cours théoriques, des ateliers pratiques et des panels animés par une équipe hautement qualifiée de professeurs experts (es) et praticiens (nes) du Maroc et de l’étranger.

Compte tenu de la conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du Covid-19, le RSSI organise l’Université d’été cette année, sous un format digital.

A propos du RSSI

Le Rabat Social Studies Institute (RSSI) est un think tank marocain indépendant qui se veut à la fois un centre de réflexion, de recherche-action et d’expertise. Il a été créé en 2011 par un groupe de chercheurs pluridisciplinaires sous la présidence de feu Driss Benali. Le RSSI a pour activité principale la production d’analyses scientifiques indépendantes en vue d’éclairer la prise de décision publique. Il œuvre à favoriser l’échange et l’interaction entre les chercheurs, les décideurs et la société civile.

Tout en inscrivant son action dans une perspective d’intérêt général, le RSSI mène une réflexion libre et produit du savoir sur la société et l’État et des connaissances approfondies sur les questions politiques, économiques et sociales qui sont importantes pour le Maroc aux niveaux local, national et global. Le RSSI est spécialisé dans l’analyse des politiques publiques avec un focus sur les jeunes et élabore des recommandations susceptibles d’aider les décideurs à concevoir des politiques efficientes et innovantes pour un Maroc inclusif.