L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE DEVOILE SON PLAN STRATEGIQUE 2020-2025 LORS D’UNE POINT DE PRESSE EN LIGNE

Mohammed Drihem

Mercredi 08 juillet dernier ; Mr. Abdellatif JOUAHRI et Dr. Amine BENSAID, respectivement Chancelier et Président de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI), ont fait un point de Presse par visioconférence devant un riche parterre de confrères et consœurs représentant divers organes de la presse nationale.

Dans son allocution d’ouverture de ce point de presse qui vient juste après la réunion du conseil d’administrations d’Al Akhawayn qui s’est tenu le même jour en visioconférence et qui été une occasion de revenir sur 25 ans de réalisations d’Al Akhawayn et de présenter les nouveaux programmes conçus par l’Université en adéquation avec les nouveaux enjeux du marché de l’emploi, ainsi que les préparatifs pour l’accueil des étudiants pour l’automne 2020 ; Mr Abdellafig Jouahri a souligné que le parcours des 25 années d’existence de l’université Al Akhawayn a été couronné en 2017 par son accréditation comme étant une Université conforme au système d’enseignement américain comme souhaité par Feu Le Roi Hassan II et Feu le Roi Fahd les pères fondateurs et ce, par l’une des plus prestigieuses institutions d’accréditation américaines.

Cette accréditation ; a-t-il ajouté ; est le fruit d’un travail acharné entrepris par l’université Al Akhawayn d’Ifrane dix-sept ans durant puisque le travail sur le dossier de cette accréditation a été entamé en 2009 pour pouvoir obtenir cette accréditation donnée pour cinq ans et suivie par cette institution d’accréditation qui s’est rassuré ; à mi-chemin ; de la conformité des normes édictées et retenues pour cette accréditation d’Al Akhawayn.

Cette institution universitaire précisa son chancelier ; a connu à ce jour 25 promotions et quelques 6000 lauréats dont un grand nombre occupent de nos jours des postes d’emploi importants dans diverses institutions financières et multinationales en plus des auto entrepreneurs qui ont monté leurs propres affaires et ceux qui poursuivent encore leur bonhomme de chemin à l’étranger chose qui démontre selon lui, que cette université prépare à l’insertion dans la vie active et au monde du travail.

Enfin, précisa Mr Abdellatif Jouahri, la célébration de ces 25 années d’existence coïncide avec la mise en œuvre du nouveau plan de stratégique 2020-25 avec notamment des ambitions ; une nouvelle vision et évidemment qui épouse ces évolutions que nous avons vu et qui se projettent également vers l’avenir.

Après avoir loué tous les efforts déployés le conseil d’administration avec à sa tête Mr Abdellatif Jouahri en tant que chancelier depuis 2003 aux cotés des éminentes personnalités nationales nommées par S.M Le Roi Mohammed VI pour faire de cette institution une aussi prestigieuse université de nos jours avec ce paysage dans lequel les étudiants évoluent et par rapport auquel la recherche scientifique faite à Al Akhawayn se trouve être pertinente et peut apporter une valeur ajouté; le président de l’Université Al Akhawayn Mr Amine Bensaid quant à lui a souligné qu’au-delà de la mise en place de programmes qui répondent aux nouveaux besoins du marché et de la capitalisation des technologies pour mieux servir nos étudiants, notre nouveau plan stratégique vise à accroître l’expérience transformationnelle de la nouvelle génération d’étudiants dite « Gen-Z » pour renforcer davantage notre impact sur notre écosystème cible. Notre objectif final est de créer un système éducatif alliant compétences techniques, compétences de la vie et épanouissement personnel de manière à assurer une valeur ajoutée du lauréat à son organisation et le doter d’une agilité professionnelle tout au long de sa carrière.

A noter dans ce cadre que ce point de presse a également permis de présenter les nouveaux programmes conçus par l’Université en adéquation avec les nouveaux enjeux du marché de l’emploi, ainsi que les préparatifs pour l’accueil des étudiants pour l’automne 2020.

En effet ; dans le cadre de ses nouvelles ambitions affichées dans son plan stratégique 2020-2025 qui repose sur la maitrise technique doublée d’une intelligence collective, une culture d’entreprise, une excellence et une adaptabilité, et en vue de répondre aux importants besoins de recrutement dans des secteurs clés, l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a lancé de nouvelles formations bachelor et master qui répondent aux attentes d’une nouvelle génération d’étudiants ainsi qu’aux besoins du marché du travail, sans pour autant négliger la dimension des arts libéraux de l’Université.

Ainsi, l’École des Sciences et de l’Ingénierie dispensera, à partir de l’automne 2020, 8 nouveaux programmes de premier cycle, en “Intelligence Artificielle et Robotisation”, en “Analyse de Big Data”, en “Génie des Systèmes d’Énergies Renouvelables”, “Ingénierie en Cloud et en Logiciels Mobiles”, en “Systèmes Cyber-physiques”, en “Systèmes Informatiques”, en “Ingénierie des Systèmes d’Aide à la Décision” et en “Ingénierie de Fabrication et de Logistique”.

Trois nouveaux programmes ont été lancés par l’École précitée. Il s’agit d’un Master of Science en “Transformation Digitale”, un Master of Engineering en “Financial Technologies” “FINTECH” et un Master en “Analyse de Big Data”.

L’École des Sciences humaines et sociales, quant à elle, a mis en place deux nouveaux programmes de premier cycle en “Études Environnementales et Développement Durable”, en “Planification et Gestion du Territoire”, ainsi que deux masters en “Études de la Communication et Médias Digitaux ” et en “Développement des Ressources Humaines”.

A noter enfin qu’en réponse à la crise induite par le Covid-19 et au confinement, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a réussi à contribuer aux innovations combinant technologie, satisfaction des étudiants et qualité dans l’atteinte des objectifs de formation, du fait qu’elle dispose depuis longtemps des structures de soutien à ses professeurs et à ses étudiants et qu’elle investit sur l’amélioration continue comme mode de vie.