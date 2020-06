2343 JEUNES ELEVES DES DEUX SEXES CANDIDATS AUX EXAMENS DU BACCALAUREAT EN 2020 DANS LA PROVINCE D4IFRANE

2343 candidats dont 1150 jeunes candidates sont appelés cette année à passer les examens du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020 en cours au niveau de la Direction Provinciale du Ministère de l’éducation Nationale d’Ifrane.

Le nombre total des élèves scolarisés qui devront passer ces examens s’élève à 1811 dont 38 élèves issus de l’enseignement privé quant au nombre total des candidats libres il s’élève à 532 ,

Par filière d’enseignement, ces nouveaux jeunes futures bacheliers (es) de la province d’Ifrane se répartissent en 1110 candidats (es) pour les filières littéraires et des sciences humaines et 1233 candidats(es) pour les filières scientifiques, techniques et pour le Baccalauréat professionnel.

En raison de la pandémie du coronavirus qui sévit de nos jours et afin de protéger les candidats (es) contre les risques de contamination par le COVID-19, la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale d’Ifrane a mobilisé 17 centres d’examens répartis sur les localités d’Azrou, Ifrane, Ain Leuh, Timahdite, Bensmim et Sidi Makhfi et ce, en vue d’assurer le respect de la distanciation sociale à travers la mobilisation d’une classe pour 10 candidats

A rappeler que dans le contexte imposé par le Covid-19, le ministère a pris plusieurs mesures importantes pour le bon déroulement des épreuves du baccalauréat cette année exceptionnelle concernant notamment et entre autres, les sujets des examens qui ne porteront que sur les cours dispensés en présentiel avant la date de suspension des études le 14 mars derniers.

Aussi, l’examen du baccalauréat cette année sera organisé en deux étapes pour éviter la forte affluence des candidats (es) et respecter les conditions de distanciation sociale. Pour se faire ; les élèves relevant des filières littéraires, des sciences humaines et de l’enseignement traditionnel, passeront les épreuves les 3 et 4 juillet prochain pour une première étape et ceux des sections scientifiques et techniques et du Baccalauréat professionnel passeront les épreuves du 6 au 8 juillet 2020 en seconde étape. Les résultats de la session ordinaire seront dévoilés le 15 juillet et les examens de la session de rattrapage auront lieu du 22 au 24 juillet pour toutes branches confondues. Les résultats de la session de rattrapage seront annoncés le 29 juillet 2020.

Mohammed Drihem