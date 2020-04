Covid-19 : Des chercheurs de l’Université Mohammed Premier (UMP) fabriquent des visières imprimées en 3D

Une équipe de chercheurs relevant de l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda fabrique des visières protectrices imprimées en 3D, à destination du personnel médical chargé des cas touchés par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette équipe a réussi à fabriquer des visières réutilisables, imperméables aux microparticules et disposant d’un écran facial antibuée et antireflets, ce qui les rend fort utiles pour le staff soignant faisant face au Covid-19 au quotidien.

Grâce à un travail collaboratif mettant en réseaux plusieurs enseignants chercheurs, techniciens et personnel médical, un prototype de visières médicales a pu être mis en place et imprimé en 3D. Un premier lot a été livré au CHU Mohammed VI d’Oujda et l’équipe s’engage à en produire davantage.

Les chercheurs utilisent pour cela les imprimantes 3D nouvelle génération acquises par l’Ecole supérieure de technologie (EST) qui tournent à plein régime, dans le but de les utiliser en dehors de leur usage pédagogique habituel et de les mettre au service de la communauté médicale en cette période de pandémie du Covid-19, affirme les responsables de l’université.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’UMP, Yassine Zarhloule, a indiqué que cette initiative innovante est menée en collaboration avec des compétences marocaines installées aux Etats-Unis, notant que les visières fabriquées ont été fournies au personnel soignant du CHU d’Oujda, de l’hôpital Al-Farabi d’Oujda ainsi qu’à un établissement pénitentiaire.

D’autres quantités de visières de protection seront remises aux autres hôpitaux de la région d’ici une ou deux semaines, a-t-il affirmé, faisant savoir que la contribution de l’UMP ne s’arrêtera pas à la fabrication de visières, puisque d’autres projets verront le jour très prochainement, notamment la mise au point d’un portique désinfectant automatique, de bras bioniques et de respirateurs.

L’université doit jouer son rôle en ce qui concerne la recherche de solutions pratiques aux problèmes qui affectent la société et la région, a estimé M. Zarhloule, saluant les compétences dont regorge l’université, que ce soit les chercheurs et enseignants, les cadres administratifs ou les techniciens.

Il a aussi tenu à remercier l’ensemble des parties qui contribuent à la réussite de ces projets, notamment la wilaya de l’Oriental, le Conseil de la région, le Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad, l’Agence de l’Oriental et les entrepreneurs de la région.

-MAP-13/04/2020