Le Consulat général du Maroc à Bordeaux avec L’Association SENS et l’association des étudiants Marocains de Bordeaux Solidaires avec les Ressortissants Marocains Bloqués à Bordeaux.

Depuis l’annonce de la fermeture des frontières aériennes et maritimes entre le Royaume du Maroc et France et à l’initiative du Consulat général du Maroc à Bordeaux ; l’association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) apporte son soutien aux ressortissants Marocains bloqué en Gironde en leur offrant des colis alimentaires de première nécessité.

De même ; l’association SENS en partenariat avec l’association des étudiants Marocains de Bordeaux, ont également mis en place une cellule de crise pour assurer le suivi et l’assistance des anciens combattants Marocains assurant des appels téléphoniques, des courses, la mise à disposition des attestations de sorties, des colis alimentaires entre autres services.

Dans cette période particulière, les ressortissants marocains et les deux associations partenaires ont remarqués avec satisfaction la mobilisation du Consulat Général du Royaume du Maroc à Bordeaux, qui a pris des mesures exceptionnelles, pour accompagner directement et assurer un suivi permanent des touristes marocains bloqués dans les zones qui relèvent de sa circonscription consulaire. Ces mesures se présentent principalement comme suit :

– Mise en place d’une cellule de veille (joignable 24H/24 et 7J/7, au tél : 0033 556024221 ou 0033 668694112 et par e-mail au cgbordeaux@maec.gov.ma ou consumab2@wanadoo.fr)

– Prise en charge de l’hébergement de plusieurs citoyens en difficultés et distribution des paniers de repas ainsi que l’achat des médicaments aux personnes ayant rencontré des difficultés financières ;

– Établissement d’un contact permanent avec les autres concitoyens qui sont logés à leurs propres moyens ou chez leurs proches ;

– Un contact régulier est engagé avec les autorités locales pour faciliter les modalités de prorogation des visas touristes et pour s’informer sur les mesures prises concernant les différents documents administratifs ;

– Sensibilisation des autorités locales pour faciliter l’inhumation dans des carrés musulmans. Tout en s’associant à la douleur de toutes les familles ayant perdu un proche, ce Consulat Général apporte son soutien et son appui aux familles n’ayant pas les moyens financiers nécessaires, en prenant en charge les frais de l’inhumation de leur proche.

Mohammed Drihem