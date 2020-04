COVID-19 :

L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE

SE MOBILISE DANS LA LUTTE CONTRE LA ROPAGATION DE LA PANDEMIE ET CONTRIBUE AU FONDS COVID-19

MOHAMMED DRIHEM/ oujdacity.net

Dès le déclenchement de la pandémie du coronavirus (Covid-19) dans notre pays ; la solidarité des Marocains s’est érigé en exemple et se sont de plus en plus nombreux les entreprises et les particuliers à mettre la main dans la patte pour participer aux grands efforts déployés par les pouvoir publics en vue d’atténuation de la crise et ce ; à travers leurs diverses contributions au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19 initié par la clairvoyance du Guide suprême et premier protecteur de la Nation ; SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie et ; c’est également le cas de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane qui vient d’annoncer sa contribution à ce Fonds avec un montant de 3 millions DH, à travers notamment une levée de dons de sa communauté universitaire.

Par ailleurs nous rapporte-t-on, « l’Université Al Akhawayn a pris des mesures très strictes pour préserver la santé de toutes les composantes de sa communauté et ce, par la mise en place d’une task force de surveillance du Coronavirus, dès le 25 février, sous la supervision de l’Office of Instituitional Research and Effectiveness (OIRE) d’Al akhawayn Université en coordination avec les autorités sanitaires nationales ».

Aussi ; pour renseigner la communauté et la tenir bien informée et sensibilisée sur le danger du COVID-19 et son évolution, l’université a lancé un site internet dédié à l’évolution de la pandémie dans notre pays (http://www.aui.ma/covid19/) et rentrée en partenariat pour le lancement de «Moubadarat» qu’est la plateforme « initatives.ma » qui est un portail d’intelligence favorisant les efforts collectifs, l’innovation ou encore l’impact positif.

A noter aussi que les étudiants d’Al Akhawayn se sont également mobilisés à travers une vidéo de sensibilisation de leurs concitoyens sur l’importance de rester chez soi et que plusieurs lauréats de cette prestigieuse Université nationale ont, quant à eux, accompagné l’élan national de solidarité et de citoyenneté en lançant des initiatives telles que Morocco Geomatic site, un geohub de suivi en temps réel de l’état d’avancement de la pandémie du COVID-19, basé sur les données du ministère de la Santé.

De même ; on nous a rapporté que l’université Al Akhawayn d’Ifrane a contribué avec un montant de plus d’un million de dirhams aux grands efforts déployés par les autorités provinciales et locales d’Ifrane et les collectivités territoriales avec notamment le conseil régional de Fès Meknès et le conseil provincial d’Ifrane et la société civile locale pour venir en aide aux familles dans le soin en ces temps de confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire et ce, a travers la distribution de plus de 20000 paniers de denrées alimentaires dans la Province.

