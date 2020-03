Le Centre de Développement Communautaire de l’AUI Organise à Azrou la 17ème édition de son « ATLAS TIOUTMIN DAY »

En célébration de la Journée Mondiale de la Femme ; le Centre de développement Communautaire relevant de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane à Azrou organise la 17ème édition de sa journée d’étude : « Atlas Tioutmin Day » sous le thème : « Petites entreprises féminines et opportunités de financement et d’accompagnement » et ce. Le Jeudi 12 février 2020.

Selon ces organisateurs, cette journée d’étude qui a pour objectif est d’informer les femmes bénéficiaires du centre et tout porteur de projet sur les différentes opportunités de financement et d’accompagnement qui se présentent en vue de les encourager à contribuer activement au tissu économique du Pays ; s’inscrit dans le contexte du nouveau programme intégré « Intilak » initié par SM Le Roi Mohammed VI pour démocratiser l’accès des porteurs de projets au financement bancaire.

Au programme de cette journée annuelle, la projection d’un documentaire sur des témoignages des porteurs de projets et des entrepreneurs, une table ronde et débat autour des thématiques respectives du « Programme intégré d’appui et de financement des entreprises ; Une offre avantageuse de financement et d’accompagnement », « Projets novateurs » et la thématique du « secteur bancaire et le processus de financement et d’accompagnement des projets ».

Aussi, plusieurs ateliers sont au programme de cette journée d’étude et porteront sur les « Processus d’identification du projet ; de l’idée du projet à la formulation de son projet », la « géstion administrative et financière des projets » et sur « comment défendre son projet ».

Mohammed Drihem