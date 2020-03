La Ministre Déléguée chargé des Marocains Résidant à l’Étranger annonce le projet de création de l’Académie des Marocains Résidant à l’Étranger

Mohammed Drihem

Samedi dernier, Mme Nezha El Ouafi, Ministre Déléguée chargé des Marocains Résidant à l’Étranger a présidé les travaux d’une rencontre organisée par son département avec des investisseurs et des compétences marocaines à Montréal.

Lors de cette rencontre, des offres relevant des domaines du développement et de l’investissement au Maroc ont été proposées par des représentants de la présidence du Gouvernement, de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Étranger, de la Caisse Centrale de Garantie, du Groupement Professionnel des Banques du Maroc et de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations.

Dans une allocution prononcée a cette occasion ; la Ministre Déléguée a souligné que cette rencontre vise à renforcer l’échange et le dialogue avec ces Compétences et à faire des propositions et formuler des recommandations pratiques concernant l’organisation de la mobilisation des compétences et leur participation à la mise en œuvre des priorités du Ministère en la matière.

Madame El Ouafi a déclaré hier dans ce sens que : « La mobilisation des compétences marocaines à l’étranger contribuera à la l’optimisation des réalisations, au dépassement d’un certain nombre de contraintes et au comblement des lacunes en matière du développement du capital humain ». Ces compétences nationales joueront également un rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Madame El Ouafi a également souligné que, mis à part les projets structurants réalisés dans certains secteurs et le leadership du Maroc au niveau africain, il existe des défis et des contraintes dans certains secteurs, tels que la santé, l’éducation, l’emploi, et c’est ce qui nécessite un déploiement des efforts, une participation et une contribution des compétences marocaines dans la concrétisation des chantiers et programmes que connaît notre pays.

La responsable gouvernementale a indiqué aussi que la mobilisation des compétences est l’une des priorités actuelles du Ministère Délégué, car il existe un projet de l’Académie des Marocains Résidant à l’Étranger qui est actuellement en cours d’élaboration et qui vise à dispenser des formations dans des domaines spécifiques en partenariat avec des universités et institutions marocaines, en plus de l’actualisation de la plateforme « MAGHRIBCOM », dédiée aux Compétences marocaines à l’étranger, qui sera lancée prochainement.

En outre, une convention a été signée, en marge de cette rencontre, entre le club des hommes d’affaires et des investisseurs marocains et la Jeune Chambre Marocaine du Québec. Ladite rencontre a connu également le lancement officiel du regroupement des ingénieurs dans le domaine de l’aéronautique au Canada.

De surcroît, Mme El Ouafi, s’est entretenue vendredi 28 février 2020, avec Monsieur Simon JOLIN-BARRETTE, Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, au siège de son Ministère. Et parmi les résultats de cette réunion, le démarrage des travaux et des consultations entre les équipes des deux ministères en vue de signer un partenariat encadrant le domaine de la coopération entre les deux parties, notamment en matière de mobilisation des compétences et leur contribution dans des secteurs majeurs telle que la formation.

Il est à noter que Madame El Ouafi effectue une visite de travail au Canada, du 28 février au 1er mars 2020, avec la participation de représentants du Chef du Gouvernement, de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Étranger, du Groupement Professionnel des Banques du Maroc et de la Caisse Centrale de Garantie ainsi que de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations et des responsables du Ministère Délégué.

Mohammed Drihem