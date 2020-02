Une campagne médicale et des couvertures Au profit des élèves du monde rural de la province de Séfrou

Tout récemment ; la Direction Provinciale du Ministère de l’éducation Nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Séfrou en partenariat avec l’association Fès pour le développement social a organisé une campagne médicale pluridisciplinaire à l’école communautaire d’Oulad Mokoudou.

1200 bénéficiaires ont profité des services de cette campagne médicale pluridisciplinaire organisée en parfaite coordination avec la Direction provinciale de la Santé de Séfrou, le conseil provincial de Séfrou, le conseil de la collectivité territoriale d’Oulad Mokoudou entre autres partenaires associatifs.

Cette campagne médicale pluridisciplinaire bien réussie grâce à la mobilisation de pneumologues, dermatologues, ophtalmologues, dentistes, généralistes et psychologues entre autres spécialistes et paramédicaux, a été marquée aussi par l’organisation d’ateliers de sensibilisation des collégiens et lycéens contre les dangers du Tabac et des Drogues.

Dans le même cadre d’activités à caractère social et humanitaire, la Directrice provinciale du MEN ; Mme Ouafae Chakir a présidé une grande cérémonie de remise de couvertures chaudes au profit des élèves du Secteur Scolaire Al Adraj et aux internes du lycée collégial Moussa Bnou Nousseir dans la commune d’Al Adraj ainsi qu’au profit des élèves du S/S Anoual dans la commune de Tafjirhete.

