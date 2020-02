L’entraînement à la rédaction à travers la grammaire

Zaid Tayeb

Les Orientations Pédagogiques, feuille de route incontournable pour les enseignants de français, répartissent les apprentissages en quatre activités : lecture, production écrite, activités orales et langue (grammaire). Or beaucoup de professeurs soutiennent que la grammaire n’est pas profitable aux élèves dans la mesure où l’examen régional ne lui accorde qu’un intérêt mineur. Si l’on considère la question de ce point de vue, les professeurs n’ont pas tort en centrant leurs efforts beaucoup plus sur la compréhension et la production de l’écrit qui sont des activités à barèmes plus généreux. Mais ce point de vue me parait ignorer l’intérêt de la grammaire comme outil grâce auquel on peut produire des énoncés oraux et surtout écrits selon un usage sain. Il est vrai que les Orientations Pédagogiques insistent dans la rubrique ‘’langue’’ sur la phrase complexe en partant du fait que la phrase, de quelque forme qu’elle soit, est la plus petite unité d’un paragraphe, comme il est vrai que le chapitre est la plus petite unité d’un texte. La production d’un bon texte, commence par l’entraînement à la rédaction de bonnes phrases, qui, assemblées de telle manière, forment un texte cohérent composé de quelques paragraphes. Autant donc prendre la chose par la bon côté. Etudier la grammaire de manière systématique et indépendante des autres matières, comme une fin en soi, sans la rattacher à la production écrite dans laquelle elle doit nécessairement verser, c’est émietter les apprentissages et les mutiler.

Si la phrase complexe est inscrite dans la rubrique ‘’langue’’, c’est qu’il y a une bonne raison à cela. Le seul reproche que je peux adresser aux Orientations Pédagogiques, c’est d’avoir placé la grammaire dans la rubrique ‘’langue’’. Si elle avait été insérée dans la rubrique ‘’production écrite’’, les professeurs lui auraient accordé l’intérêt qu’elle mérite. C’est pour cette raison que je recommande aux professeurs de la considérer comme relevant de l’entrainement à la rédaction qui est gratifiée par un barème généreux.

L’entrainement à la rédaction commence par l’entrainement à faire des phrases. Or, la phrase peut revêtir trois formes qui peuvent se combiner pour faire un texte de quelques paragraphes.

A- La juxtaposition est une suite de phrases simples séparées par un signe de ponctuation. Le rapport grammatical qui les relie n’est pas exprimé par un moyen syntaxique. Aussi parlera-t-on dans ce propos de parataxe.

a- Antigone a été condamnée a mort par Créon ; elle a bravé la loi.

b-Antigone est têtue ; elle refuse la proposition de son oncle.

c-Antigone a bravé la loi ; son oncle essaie de la sauver.

B-La coordination est une suite de phrases simples coordonnées par l’un des termes regroupés dans la formule mnémotechnique savante suivante : mais ;ou ;et ;donc ;or ;ni ;car.

a-Antigone a été condamnée à mort CAR elle a bravé la loi.

b-Antigone est têtue, DONC elle refuse la proposition de son oncle.

c-Antigone a bravé la loi MAIS son oncle essaie de la sauver.

C-la subordination consiste à faire de deux phrases simples juxtaposées(A) ou coordonnées(B) une phrase complexe. La phrase complexe se compose de deux propositions dont l’une est dite principale et l’autre subordonnée. Une proposition est une partie d’une phrase complexe.

a-Antigone a été condamnée à mort PARCE QU’elle a bravé la loi.

b-Antigone est TELLEMENT têtue QU’elle refuse la proposition de son oncle.

c-MEME SI Antigone a bravé la loi, son oncle essaie de la sauver.

Comme on peut le constater, et dans le cadre de l’entraînement à la rédaction, la grammaire offre à l’apprenant la possibilité de combiner entre trois formes de phrases : phrases simples juxtaposées, phrases simples coordonnées ou phrases complexes constituées de propositions principales et de propositions subordonnées.

