Le Ministre délégué chargé des Marocains Résidant

à l’Etranger et des Affaires de la Migration

lance son Programme :

Tournées Théâtrales au profit des Marocains Résidant à l’Etranger pour l’année 2018

Mercredi 31 janvier 2018 prochain, le Ministre délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration présidera à Skhirat ; la cérémonie de lancement officiel de son riche programme des tournées théâtrales destiné aux Marocains résident à l’étranger notamment en Afrique, en Europe et au Moyen Orient dans l’attente d’une prochaine ouverture sue d’autres pays, notamment en Amérique du nord et l’Amérique latine, et par conséquent s’ouvrir à d’autres modes et expressions artistiques.

Ce riche programme de tournées théâtrales destinées à nos MRE est le fruit d’une série de conventions de partenariat signées par le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration avec une quarantaine de troupes marocaines qui effectueront ces tournées à l’étranger durant cette année 2018 en vue de faciliter l’accès des marocains du monde à leur culture marocaine,

Ce sont en effet 180 spectacles vivants, qui seront joués par de talentueux artistes marocains qui ont marqué le paysage théâtral national pour le grand plaisir d’un public assoiffé de tout ce qui est marocain et ce ; durant toute l’année où les marocains résidant en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient bénéficieront d’un large spectre de l’art théâtral marocain. Tous les genres théâtraux, comédie, tragédie …, présentés en plusieurs langues, arabe, darija, amazigh, et destinés à différentes catégories adultes, enfants, seront à l’honneur pour répondre aux besoins et attentes d’une communauté caractérisée par sa pluralité et sa diversité culturelles.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier tous les marocains du monde de cette offre culturelle, dans leur pays de résidence, le Ministère envisage de programmer des tournées théâtrales dans d’autres pays, notamment l’Amérique du nord et l’Amérique latine, et par conséquent s’ouvrir à d’autres modes et expressions artistiques dans un proche avenir.

Rappelons à cette occasion que la stratégie nationale en faveur des Marocains du Monde, mise en place par le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, repose sur trois axes stratégiques à savoir : La préservation de l’identité marocaine des marocains du monde, la protection de leurs droits et intérêts et le renforcement de leur contribution au développement du Maroc sachant bien que l’ensemble de ces axes converge vers un but fédérateur : Renforcer les liens entre les Marocains du Monde et leur pays d’origine, le Maroc.

A cet effet ; il y’a lieu de signaler que dans le cadre du premier axe, le Ministère a élaboré et mis en place une offre culturelle variée qui tient compte de plusieurs éléments qui façonnent les attentes de nos concitoyens à l’étranger : âge, niveau d’éducation, pays d’accueil…etc. Cette offre, à laquelle participent plusieurs acteurs, publics et privés, se départage en différents programmes et activités au Maroc comme dans les pays d’accueil.

Dans ce sens ; le ministère a récemment reconsidéré ses programmes culturels à plusieurs égards. Il en est ainsi du nouveau programme des « universités culturelle » qui permettront de toucher plus de 500 jeunes MRE tout au long de l’année. Ce programme a été renforcé en s’associant à de nouvelles universités et en prenant comme périodes cibles les différents temps de vacances universitaires de l’année.

En plus de ce programme des « universités culturelles », visant les jeunes de 18 à 25 ans, l’agenda culturel du Ministère regroupe d’autres actions permettant de répondre aux attentes d’une large population des marocains résidant à l’étranger avec notamment des séjours culturels, au Maroc, en partenariat avec le tissu associatif marocain à l’étranger et des colonies de vacances en faveur des enfants MRE durant toute la période estivale,

Parallèlement à ces activités, d’autres sont organisées au niveau des pays d’accueil. En effet ; outre la mise en place de centres culturels marocains « Dar Al Maghrib » et le soutien des actions des associations, de marocains du monde, porteuses de projets culturels, des tournées théâtrales de troupes marocaines sont organisées annuellement en faveur des marocains résidant à l’étranger.