Les Marocains du Portugal célèbrent l’adoption de la résolution de l’ONU sur le Sahara marocain

Mohammed Drihem

Les membres de l’Association Salam pour les migrants au Portugal ont adressé un message de félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, à l’occasion de l’adoption de la Résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU reconnaissant l’Initiative marocaine d’autonomie comme cadre principal pour le règlement du différend artificiel autour du Sahara et ouvrant la voie à une actualisation du Plan d’Autonomie.

Dans ce message, nos compatriotes au Portugal ont exprimé leur fierté et leur satisfaction face à cette décision historique qui réaffirme la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et consacre la marocanité du Sahara.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction ; les membres de l’Association Salam ont salué la diplomatie marocaine et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ont permis d’obtenir ce résultat important. Ils ont également exprimé leur attachement indéfectible et leur fidélité à la monarchie marocaine et ont formulé des vœux pour la santé et le succès de Sa Majesté le Roi et de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Texte du message :

À Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie,

« Nous, membres de l’Association Salam pour les migrants au Portugal, nous nous faisons un plaisir de vous adresser nos sincères félicitations à l’occasion de l’adoption de la résolution de l’ONU sur le Sahara marocain.

Cette décision historique est un témoignage de la vision éclairée et de la diplomatie efficace de Votre Majesté, qui a permis de réaffirmer la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Nous exprimons notre attachement et notre fidélité à la monarchie marocaine et formulons des vœux pour la santé et le succès de Votre Majesté et de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan. Que Dieu vous garde et vous accorde santé et succès.

Vive le Maroc uni et fort,

Vive Sa Majesté le Roi Mohammed VI.