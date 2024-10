Les ministres des Affaires étrangères de l’UpM en conclave à Barcelone autour du renforcement de la coopération euro-méditerranéenne dans un contexte de tensions régionales

Mohammed Drihem

La ville Espagnole de Barcelone a abrité ; Lundi 28 octobre 2024; les travaux du 9ème Forum régional de l’Union pour la Méditerranée, axé sur la situation préoccupante au Moyen-Orient et sur la réforme de l’organisation,

Selon un communiqué de l’UpM parvenu à la rédaction ; cette dernière est profondément préoccupée par la grave catastrophe humanitaire dans la région et s’engage à jouer un rôle actif à Gaza dès que la reconstruction sera possible. Elle a déjà entamé l’appui à des initiatives en ce sens, notamment l’Initiative de Soutien Technique à l’Éducation pour les Étudiants de l’Enseignement Supérieur – TESI de UNIMED et de l’Université Nationale An-Najah – qui permettra à quelque 50.000 étudiants palestiniens de l’enseignement supérieur de terminer leurs études en ligne, et elle explore d’autres actions potentielles dans les domaines de l’emploi, du nexus eau-alimentation-énergie-écosystème (WEFE) et du développement urbain.

Dans une déclaration à ce sujet ; Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée a souligné : « Au cours de mes quatre décennies de service, j’ai été témoin d’innombrables crises et conflits, mais jamais je n’ai rencontré une tragédie aussi profonde que celle qui ravage actuellement la région méditerranéenne. Le bilan humanitaire est accablant, avec des vies perdues et des familles brisées. L’urgence d’une action significative n’a jamais été aussi pressante »,

« Il n’y a pas de raccourcis vers la paix ; c’est un chemin qui exige dialogue, volonté politique et solutions équitables. Dans ces moments difficiles, l’Union pour la Méditerranée s’efforce de remplir sa mission, dans la conviction que le renforcement de la coopération régionale peut offrir des lueurs d’espoir », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, on rappelle que l’UpM – Fondée sur l’héritage du Processus de Barcelone et ses objectifs de paix, de stabilité et de prospérités partagées dans la région euro-méditerranéenne – représente un cadre institutionnel multilatéral de premier plan pour le dialogue et la coopération en Méditerranée. Elle développe des projets et initiatives visant à renforcer le rôle des femmes et des jeunes, créer des emplois, faciliter le commerce et le développement urbain, ainsi qu’à engager des actions contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement.

Aussi ajoute-t-on, le processus de réforme de l’UpM, lancé en 2023 à l’occasion de son 15ème anniversaire, vise à renforcer le mandat de l’organisation, ses capacités d’action et ses ressources. Le premier paquet de réforme précise-t-on ; a permis de rationaliser ses plateformes de dialogue régional et d’améliorer la communication avec les États membres. La deuxième phase, initiée cette année ; selon le communiqué ; s’est concentrée sur la réflexion autour des priorités et de la vision futures de l’UpM. Lors du 9ᵉ Forum régional, les ministres ont débattu de ces priorités dans un contexte régional en évolution, reconnaissant le rôle crucial de l’UpM, son pouvoir de rassemblement, et son engagement permanent pour la cause euro-méditerranéenne.