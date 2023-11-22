بيان برلمان الهجرة المغربية الرقي بالتجربة المتميزة و الرائدة الى مرحلة اخرى

في بداية اجتماعها ليوم الأحد 20 نوفمبر 2023، أشادت اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية، بالصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية عبر كل فلسطين وخاصة ملحمة غزّة العزّ، التي حطّمت أسطورة جيش الكيان الصهيوني الذي لا يقهر وأبانت للرأي العالمي طبيعته العنصرية، الاستيطانية.

بعدها ناقشت اللجنة بشكل مستفيض تجربتها في إطار برلمان الهجرة المغربية خلال السنتين المنصرمتين، أي منذ التأسيس، لتتوقف بشكل جماعي حول الخلاصات التالية:

– تعدّ تجربة اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية، تجربة نوعية متميزة ورائدة. سواء ما خص علاقات الاحترام والتقدير بين اعضاءها. او ما خص عطاءاتهم الفكرية واقتراحاتهم العملية،

– قيام اللجنة بلقاءات ودية وعملية بعدة بلدان الاستقرار، شارك فيها عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتعاطفين/ت باسم الإطار الجامع، الممثل في برلمان الهجرة المغربية. من مميزات هذه اللقاءات مشاركة الشباب والشابات من أبناء الهجرة المغربية. وهذا لوحده يدل على نجاعة التجربة،

– على المستوى الإعلامي، اعتمادا على إمكانات أعضاء اللجنة المتخصصين والمهتمين بالإعلام، تمكنت اللجنة نشر مشروعها بشكل واسع. كما أنها راكمت مرجعية فكرية من خلال بياناتها ونشرات وكتابات وتدخلات أعضاءها، سواء في الندوات السمعية البصرية أو التحاليل الرافعة لمطالب ومطامح الهجرة،

– حرصت اللجنة التأسيسية عن وعي الحفاظ على استقلالية خطها ومبادراتها كرافد من روافد المجتمع المدني الديمقراطي التقدمي. وهذا بصدد ما خصّ مواقفها أو أنشطتها التنويرية المطلبية الإعلامية،

– كما ركزت اللجنة بشكل أساسي ضرورة الرقيّ بهده التجربة الرائدة والفريدة، الى مرتبة تطبيقية فعّالة تربط بين الوضع الذاتي والواقع الموضوعي الذي تتحرك فيه. لذا فتح ورش البحت في الأدوات العملية المطروح التداول حولها للمرور الى المرحلة النوعية اللاحقة.

اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية

في 20 نونبر 2023