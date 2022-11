L’AMITIE MOROCCO-TUNISIENNE CELEBRE LA FETE DE L’INDEPENDANCE DANS LA LOCALITE D’EL HARHOURA

Par Mohammed Drihem

En célébration de la fête de l’indépendance du 18 novembre prochain dans la petite Ville balnéaire et résidentielle de Harhoura, l’Association ( Marocco Tunisienne ) Nass Zmane pour la Culture, l’art et le patrimoine authentique que préside la Tunisienne Mhedbi Inès, femme entrepreneur et manager artistique installée au Maroc depuis plus de 20 ans; organise une soirée artistique en collaboration avec l’association Miftah Al Kheir pour l’art et le patrimoine authentique en présence de citoyens (nes) tunisiens (nes) résidents(tes) et de marocains (nes).

Au programme de cette soirée animée par les artistes Badr Fenich, Cheb Ayoub, Abdelhakim Slaoui et la grande poétesse Hayat Nakhli ; les organisatrices ont prévu la (Re) découverte des plats et l’art culinaire marocains et tunisiens avec notamment une dégustation de « Rfissa » marocaine et « Rfissa » Tunisiènne. A rappeler que l’association Nass Zmane avait organisé une soirée similaire en janvier 2022 avec la dégustation du Couscous marocain et le couscous tunisien.

Dans sa déclaration au journal, Mme Mhedbi Inès Présidente de l’Association Nass Zmane a souligné que samedi 19 novembre prochain ; la Diaspora tunisienne installée au Maroc célébrera avec les marocains (nes) la fête de l’indépendance et seront invités à un Buffet de degustation de mets (Rfissa) Tunisiens et Marocains que l’association organisera avec notamment une animation artistique Marocco tunisienne et ce, conformément aux objectifs tracés pour notre association visant à faire connaitre les arts, les plats, les coutumes et costumes marocains aux Tunisiens et vice-versa.

Très prochainement avait-elle avancé, je serai en Tunisie ou on organisera un évènement similaire pour rapprocher mes compatriotes tunisiens et tunisiennes de cet art culinaire et cette culture et tradition patrimoniale marocaine authentique.