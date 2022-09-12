مديرو ثانويات الجزائر يتضامنون مع زميلتهم الموقوفة بسبب المطبوع المتضمن للحالة المادية للأسرة

عبدالقادر كتــرة

عبّر مديرو المؤسسات التعليمية العمومية الجزائرية عن غضبهم واحتجاجهم وتنديدهم بإقدام مديرية التربية لولاية بومرداس بالجزائر على إصدار قرار يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على إثر توزيع وثيقة اعتبرت « غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها » المتضمن لخانة تضع فيها علامة تحدد الحالة المادية لأسرة التلميذ (فقيرة – متوسطة -غنية) ، حسب بيان للمديرية.

ودعا المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، في بيان له صدر يوم الأحد 11 شتنبر 2022، مدير التربية لولاية بومرداس إلغاء قرار التوقيف التحفظي والإحالة على مجلس الـتأديب في قضية مديرة ثانوية شكير عيسى بأولاد موسى.

وطالب زملاء المديرة المعنية، برد الاعتبار الى زميلتهم، وأن قرار توقيفها غير مبرر قانونا، مؤكدين أن كل المؤسسات التربوية تستعمل نفس الوثيقة.

كما نظم المجلس اليوم الأحد 11 شتنبر وقفة احتجاجية أمام مدخل مديرية التربية ووقفة احتجاجية أمام ثانوية شكير عيسى باولاد موسى.

وأصدرت مديرية التربية لولاية بومرداس قرارا يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على اثر توزيع وثيقة « غير مقبولة « ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها، في الوقت الذي أكد مديرو الثانويات أن الوثيقة أو المطبوع معمول به في سائر أرجاء الجزائر، وهو ليس بالجديد، كما ان قرار المديرية مجحف وارتجالي جاء لتهدئة ثورة وامتصاص غضب رواد الشبكات العنكبوتية والتواصل الاجتماعي وذلك عبر التضحية بالمديرة البريئة.

وقد اتخذ هذا القرار على مستوى عالي، إثر توزيع هذه الوثيقة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي لقيت العديد من الردود لا سيما وأنها تطلب من التلاميذ تحديد الوضعية الاجتماعية لعائلاتهم إن كانت « فقيرة » أو « متوسطة الدخل » أو « غنية ».

وسبق للمديرية التربية لولاية بومرداس أن أصدرت قرارا يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على إثر توزيع وثيقة « غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها »، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان للمديرية.

وجاء في البيان: « عقب نشر وثيقة تابعة لثانوية شكير عيسي ببلدية أولاد موسى والتي تحمل عبارات غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها، ونظرا لحساسيتها تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا إلى غاية مثولها أمام مجلس التأديب الولائي وذلك طبقا للقوانين سارية المفعول ».