La Fance laïque vs le monde arabe religieux

Yahya TORBI

La France est, depuis le 17éme siècle, le berceau des révolutions, des libertés, des droits de l’Homme et de la laïcité. C’est là que le monde à vu naître, sous la plume des grands penseurs et philosophes, la démocratie proprement dite, à laquelle aspirent aujourd’hui plus de 6 milliards d’individus à travers l’Asie, l’Afrique, les pays arabes et l’Amérique du Sud. La France est le premier pays où les dirigeants ne doivent entretenir aucun rapport avec le Ciel, et où, donc, la religion n’à aucune chance de gouverner côte à côte avec la politique, autrement dit, la place de tout ce qui est religieux ou qui émane de la religion n’est pas dans la vie commune et collective des Français, mais à l’église et dans les monastères et les couvents, alors qu’au 21ème siècle, les peuples arabes et africains continuent à vivre soit sous le totalitarisme religieux, soit sous la junte militaire, soit sous les deux institutions au même temps.

Mais, là où la schizophrénie diplomatique et culturelle arabo-afro-musulmanes atteint son paroxysme, c’est quand les chefs d’États et leurs ministres, censés être de bons musulmans, et qui considèrent les femmes comme des mammifères terrestres ne servant qu’à la procréation, – pour ne pas dire des » machines à enfants » -, en leur imposant tantôt le hijab tantôt le niqab, convoitent les blondes françaises dont la courtoisie et la liberté et le savoir-faire sexuels leur troublent l’esprit, si bien qu’ils sont prêts à donner leurs vies pour aller les admirer dans les stations balneaires, sur les plages nudistes ou dans les campings naturistes à travers la France. Ces blondes sans qui, ni le Président sénégalais, ni le Président du Congo, ni celui de côté d’ivoire ne sauraient gouverner leurs pays, et auxquelles s’identifient les femmes arabes coûte que coûte, à tel point que les plus riches d’entre elles – princesses et autres célébrités – vont régulièrement à Paris, capitale de la mode, pour acheter, en catimini, leurs bijoux, lingerie, chaussures, sacs à main, parfums, cosmétiques…dans les boutiques de luxe des Champs-Élysées et de la Galerie La Fayette, tandis que leurs maris misent d’énormes budgets en vue d’acheter des châteaux ou de magnifiques résidences dans les endroits prisés de de l’Hexagone comme Paris, Nice, Cannes, Agde, Saint-Tropez…, et ce, pour avoir les fameux papiers français, ou passer des séjours licenciex, mais surtout pour se livrer au libertinage sexuel et se procurer du plaisir charnel à la française, tout en sirotant du vin de terroir. Au fait, sans la vigilance des journalistes et des parlementaires avertis, qui avaient prévenu les responsables que Paris n’était pas à vendre, la capitale française aurait été entièrement achetée par les princes et les richards du Golfe.

Quant aux citoyens de seconde zone, ils s’entassent pitoyablement et désespérément devant les consulats de France en attendant » Godot « ; un visa de courte durée, au même moment que des milliers de jeunes montent à bord d’embarcations de fortune pour traverser clandestinement et illégalement la Méditerranée vers l’Espagne et par-delà la France.

Certes, la France est un pays essentiellement laïc, voire athée, mais ce que ses détracteurs doivent avoir à la tête, c’est que c’est la laïcité qui a fait d’elle la société démocratique de tous les temps; et si son évolution, n’a pas été freineé par les deux quinquennats de Macron, son charme, sa grandeur et sa prospérité auraient été encore meilleurs que quiconque au monde.