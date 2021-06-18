منظمة اقليمية تطالب الجامعة العربية باجتماع عاجل حول سبتة ومليلة بعد قرارات اسبانيا بضمهما لمنطقة شنغن

القاهرة : بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللخارجية المغربية بدعوة جامعة الدول العربية لاجتماع عاجل حول تطورات ملف سبتة ومليلة بعد ان اعلنت السلطات الاسبانية انها تدرس ضم جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان جامعة الدول العربية تعتبر مدينتى سبته ومليلية مغربيتين وواقعتين حاليا تحت الحكم الاسبانى وتؤيد الجامعة العربية بشكل كامل المغرب وحقوقه العادلة بشان جزيرتى سبتة ومليلة وفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية الصادرة عام 1975

وقالت المنظمة ان سبتة ومليلة جزء لا يتجزأ من التراب المغربي وطالبت الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى بفتح ملف تلك الجزر المغربية وعدم الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية كما دعت المنظمة الحكومة الاسبانية باجراء مفاوضات مع المغرب بشان جزيرتى سبتة ومليلة المغربيتان