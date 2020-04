Coronavirus : Communique du l’Ambassade du Royaume du Maroc en France

Paris, Vendredi 3 Avril 2020

L’Ambassade du Royaume du Maroc en France porte à la connaissance de l’ensemble des concitoyens marocains en France, que suite aux différentes mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du covid19, notamment l’impossibilité provisoire de rapatriement des corps des défunts pour être inhumés sur le territoire marocain, apportent l’accompagnement et l’assistance aux familles des défunts.

Cette assistance se traduit par un soutien financier aux plus démunis des concitoyens pour leurs assurer les conditions d’inhumation dans les carrés musulmans réservés par les autorités françaises.

Les familles des défunts sont priées d’approcher Mesdames et Messieurs les Consuls Généraux du Royaume du Maroc de leurs circonscriptions consulaires pour s’enquérir des modalités de l’assistance mise en place.

L’Ambassade et les consulats généraux du Royaume du Maroc en France invitent, dans ces moments difficiles, les concitoyens à s’inscrire dans un esprit de responsabilité et de coopération avec les différentes autorités et acteurs français impliqués dans les procédures d’inhumation spécifiques liées à l’épidémie du covid19.

Mesdames et Messieurs les Consuls généraux du Royaume du Maroc sont joignables sur les coordonnées suivantes :

– L’Ambassade du Royaume du Maroc en France 01 45 20 69 35

– Consulat général du Royaume du Maroc à Bastia : 06 29 22 84 72

– Consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux: 06 51 17 64 82 / 07 63 41 79 09

– Consulat général du Royaume du Maroc à Colombes : 06 08 40 19 35

– Consulat général du Royaume du Maroc à Dijon : 06 58 98 42 10

– Consulat général du Royaume du Maroc à Lille : 06 28 58 21 91

– Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon : 06 45 15 12 18

– Consulat général du Royaume du Maroc à Marseille : 06 48 91 53 83

– Consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier : 06 69 77 98 27

– Consulat général du Royaume du Maroc à Orléans : 06 71 37 05 00

– Consulat général du Royaume du Maroc à Orly : 07 51 20 02 50

– Consulat général du Royaume du Maroc à Paris : 01 56 56 72 01 / 01 56 56 72 00

Consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise : 06 12 12 64 22

Consulat général du Royaume du Maroc à Rennes : 06 27 42 91 42

Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg : 06 12 85 97 54

Consulat général du Royaume du Maroc à Toulouse: 07 58 55 74 50 / 06 05 75 76 04

Consulat général du Royaume du Maroc à Villemomble : 06 63 46 74 81

