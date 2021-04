Journée Internationale des droits de la femme

Leaders – Célébration des femmes marocaines pionnières à l’étranger

Mercredi 31 Mars 2021 dernier, la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat a abrité une cérémonie organisée par le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger pour célébrer les femmes marocaines Résidant à l’étranger et lors de laquelle, les femmes marocaines pionnières à l’étranger ont été primées en Visio conférence organise

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du soin constant apporté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, aux citoyens marocains résidant à l’étranger, notamment les femmes.

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie, où des mesures de précaution s’imposent et vu la difficulté de se déplacer entre les pays d’accueil et la mère patrie et en vue de renforcer la communication avec les femmes marocaines résidant à l’étranger, cet évènement a été organisé en visioconférence sous le thème : « Les femmes et leur rôle de leadership : parvenir à un avenir égal dans un monde dominé par la pandémie de Coved-19 ».

Cette rencontre a pour but de célébrer les femmes pionnières Marocaines du Monde qui ont su s’imposer, briller et honorer leur pays d’origine et faciliter les initiatives innovantes et ambitieuses encourageant le transfert de savoir de ces compétences dans les domaines et chantiers ouverts et en soif de ces compétences au Maroc.

A signaler que ce Ministère a mis un point d’honneur à la valorisation et la promotion des femmes Marocaines Résidant à l’Étranger à travers l’événement « SAPHIRA Awards » qui depuis plusieurs années rend hommage aux compétences féminines marocaines établies à l’étranger, issues de pays divers et de domaines variés.

Mohammed Drihem