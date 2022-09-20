بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق افتتاح الموسم التكويني بسلك اطر الإدارة التربوية 2022-2023

شهدت ملحقة القدس التابعة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق بوجدة في بحر هذا الأسبوع إعطاء الانطلاقة للموسم التكويني 2022/2023 بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، فبعد استكمال عمليات التسجيل التي تمت يومي 9 و 10 شتنبر 2022، وبعد اللقاء التنسيقي الذي جمع إدارة المركز بالأساتذة المكونين أعضاء فريق التكوين بالسلك المذكور، أعطيت انطلاقة أسبوع الاستقبال والاستئناس، حيث عرف اللقاء الافتتاحي تقديم كلمة ترحيبية بالأطر الادارية المتدربة من طرف السيد محمد ركراكي المدير المكلف بتدبير المركز ثم تقديمه لعرض حول مهام المركز و اختصاصاته وهيكلته، تلاه بعد ذلك تقديم عرض حول هندسة ونظام التكوين بالسلك قدمه السيد ربيع الشطبي المدير المساعد المكلف بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية و سلك تكوين هيئة أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والذي تضمن نظرة حول صيغ وأنماط التكوين بالسلك، و كذا مجالات التقويم و تقديم المجزوءات، كما تناول مستجدات وخصوصية التكوين في سنة واحدة مما سيمكن من تزويد الأطر الإدارية المتدربة بمعارف ومهارات أساسية حول أساليب التدبير الحديثة والقيادة التربوية و طرق بناء خطط العمل والمشاريع الشخصية المؤطرة بالإضافة إلى خصوصية التكوين بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وكيفية التعامل مع الوضعيات المهنية المختلفة مما سيساهم في تحقيق الكفايات المستهدفة، و الرفع من جودة التدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية بجهة الشرق. بعد ذلك فتح المجال للمناقشة والاجابة عن تساؤلات و انتظارات الأطر الإدارية المتدربة التي عبرت عن انشغالاتها واستعدادها التام للانخراط في مختلف العمليات والمحطات التكوينية.

للإشارة، وحسب مستجدات المرسوم الجديد يقبل في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية موظفو قطاع التعليم المدرسي المنتمون لهيئة أطر التدريس المتوفرون على شهادة الإجازة و15 سنة من الأقدمية العامة على الأقل الناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك التي تنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، متى اقتضت المصلحة ذلك، ويحتفظ الناجحون في مباريات الولوج إلى هذا السلط، بوضعيتهم النظامية طيلة فترة التكوين.

عبدالقادر البدوي