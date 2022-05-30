مقاربة درس التعبير الكتابي

إعداد : محمد شركي مفتش مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي ( سابقا )

تمهيد :

من مكونات مادة اللغة العربية في جميع أسلاك التعليم ابتدائي ، ثانوي إعدادي وتأهيلي مكون درس التعبير الكتابي الذي يعتبر حصيلة المهارات المكتسبة لدى المتعلمين في باقي مكونات مادة اللغة العربية قرائية ولغوية، والتي يكون الغالب عليها التعبير الشفهي.

وتتدرج مهارات هذا المكون عبر مختلف الأسلاك من أبسط المهارات إلى أعقدها والتي هي آخر محطة في هذا المكون، ويتعلق الأمر بمهارة تحرير المقال أو الموضوع وفق تصميم منهجي .

ومن مهارات هذا المكون من أدنى مستوى تعليمي إلى أعلاه ما يلي:

( مهارة تفسير فكرة، والتوسع فيه / مهارة معالجة وثيقة / مهارة تكوين ملف حول عمل صحفي / مهارة رواية خبر نقلا عن مصادر / مهارة تحرير رسالة / مهارة تلخيص نص / مهارة تحرير تقرير / مهارة تصميم موضوع / مهارة تحويل نص شعري إلى نص نثري / مهارة تحويل صورة إلى نص / مهارة المحاكاة / مهارة الدفاع عن وجهة نظر / مهارة التعقيب والتعليق / مهارة السرد والوصف / مهارة كتابة سيرة ذاتية أو غيرية / مهارة كتابة حكاية / مهارة النقد والحكم / مهارة كتابة مقال أو موضوع ).

وتخضع مقاربة درس مكون التعبير الكتابي إلى أربع حصص لكل واحدة منها أنشطة خاصة بها هي :

1 ـ حصة اكتساب المهارات التعبيرية .

2 ـ حصة إنجاز تطبيقات عليها .

3 ـ حصة الإنتاج بعد مرحلتي الاكتساب والتطبيق .

4 ـ حصة تقويم الإنتاج .

ولكل حصة خطواتها وأنشطتها على الشكل الآتي :

أ ) حصة أنشطة الاكتساب : ( توجيها وتحليلا وتركيبا وتقويما ، وتؤدى بشكل جماعي داخل الفصل )

بالنسبة للتوجيه يكون على الشكل الآتي :

ـ خطوة استعراض أرصدة المتعلمين المعرفية الخاصة بالمهارات المستهدفة التي حصّلوها في مستويات سابقة ،ويكون تعامل المدرسون معهم إما بتزويدهم بتلك الأرصدة إن لم يكن لهم سابق إلمام بها ، أو بتدارك ما يكون لديهم من نقص فيها أوبتصحيحها وتقويمها إن كانت خاطئة .

ـ خطوة استعراض أرصدتهم المعرفية المتعلقة بنصوص الانطلاق التي تقدم بين يدي المهارات المستهدفة ، ويتم التركيز على مواضيع تلك النصوص ، ويكون التعامل معها بنفس الطريقة السابقة إمدادا أو تداركا وتكملة أو تصحيحا .

ـ خطوة فهم نصوص الانطلاق بدءا بالأداء القرائي ومرور بشرح مفرداته الواجب شرحها ، وانتهاء بتلخيصه في فكرة عامة جامعة لأفكاره الجزئية ، ومانعة لفكرة بديلة .

والتحليل يكون على الشكل الآتي :

ـ خطوة رصد المهارات المستهدفة في نصوص الانطلاق وتجريدها أو حصرها.

ـ خطوة وصف المهارات وتحليلها أو دراستها لفهمها الفهم الجيد .

والتركيب يكون على الشكل الآتي :

ـ خطوة استنباط المقومات البانية للمهارات المستهدفة أو قواعدها الضابطة مع تدوينها .

ـ خطوة إنجاز تمارين للتأكد والتثبت من صحة القواعد الضابطة للمهارات .

ب ) حصة إنجاز التطبيقات : ( تؤدى كذلك بشكل جماعي داخل الفصل )

وفيها تقدم تطبيقات على المهارات المكتسبة ، وتكون على الشكل الاتي :

ـ خطوة استحضار أو استرجاع القواعد الضابطة للمهارات المستهدفة استعداد لإجراء التطبيقات.

ـ خطوة الانطلاق من نصوص تتضمن المهارات المستهدفة مع تذليل صعوبتها لتسهيل فهم مضامينها ، وبالتالي تسهيل التطبيقات بعد ذلك .

ـ خطوة تصحيح وتقويم التطبيقات المنجزة ، والتأكد من استيعاب المتعلمين للمهارات المستهدفة .

ج ) حصة أنشطة الانتاج : ( وتؤدى تارة بشكل جماعي داخل الفصل وطورا بشكل فردي ) ، وتكون على الشكل الآتي :

ـ خطوة التذكير بالقواعد الضابطة للمهارات المستهدفة انعاشا لذاكرة المتعلمين.

ـ خطوة الانتاج على ضوء القواعد المكتسبة للمهارات .

د ) حصة أنشطة التصحيح والتقويم : ( وتؤدى بشكل جماعي في بداية الأمر ثم تليها متابعة كل متعلم على حدة لتصحيح تجربة إنتاجه وتسديدها ) .

وتعطى فرص لإعادة الانتاج خارج الفصل بالنسبة للمتعلمين المتعثرين على أساس تقويمها وتصحيحها للتأكد من استيعاب المهارات المستهدفة .

نموذج تقديم مهارة الوصف للمتعلمين ( في مختلف المستويات الدراسية)

تمهيد : مهارة الوصف من أهم مهارات مكون التعيير الشفهي والكتابي على حد سواء من الضروري اكتساب المتعلمين لها في كل المستويات الدراسية ، وهي تنمي بشكل جيد مستويات تعبيرهم الشفهي والكتابي .

أ ) حصة أنشطة الاكتساب : (وتتضمن خطوات وأنشطة التوجيه والتحليل والتركيب والتقويم )

وتؤدى على الشكل الآتي :

بالنسبة للجانب التوجيهي من الحصة يكون على الشكل الآتي :

ـ خطوة استعراض أرصدة المتعلمين الخاصة بمهارة الوصف ، ويجب أن يتم التركيز على تعريفه على الشكل الآتي :

( الوصف لغة هو النعت ، واصطلاحا هو : رسم منطوق أو مكتوب ينقل مشهدا حقيقيا أو متخيّلا لأشخاص أو أماكن أو مناظر أو أشياء أو كائنات أخرى … وتصويرها من الخارج أو من الداخل من خلال رؤية تكون إما موضوعية أو ذاتية )

ملحوظة : (غالبا ما يتداخل الوصف مع السرد الذي هو رواية الوقائع والأحداث المتتالية ، وهما يتناوبان في النصوص بحيث يتولى السرد مهمة الكشف عن الوقائع والأحداث بينما يتولى الوصف رسم المشاهد والأشخاص والأشياء والأماكن … )

ـ خطوة اقتراح نص واصف لأشخاص أو أماكن أو مناظر أو كائنات أخرى ، ويمكن الاستعانة بالنصوص القرائية المتوفرة في الكتب المدرسية والتي يغلب عليها الوصف أو اقتراح نصوص تكون زاخرة به ، وتذليل صعوباتها بالشروح الضرورية المساعدة على فهمها من جهة ، ومن جهة أخرى المسهلة لرصد المقاطع الواصفة الواردة فيها مع استعراض أرصدة المتعلمين المعرفية بخصوص مواضيع وقضايا تلك النصوص .

وبالنسبة للجانب التحليلي من الحصة يكون على الشكل الآتي :

ـ خطوة رصد مهارة الوصف في النصوص المقترحة ، وتجريدها وحصرها من خلال سرد نماذج منها ذات تمثيلية .

ـ خطوة تحليل المقومات البانية لمهارة الوصف أو قواعدها الضابطة وتدوينها . وهي كالآتي :

( زاوية الواصف / موضوع الوصف / جوانب الوصف / كيفية الوصف ) بالنسبة لزاوية الوصف : ( تتم الإشارة إلى الواصف وعلاقته بالموصوف معاينة ومشاهدة مباشرة أو رواية عن غيره )

بالنسبة لموضوع الوصف : ( يكون إما إنسانا أو مكانا أو منظرا طبيعيا أو مشهدا أو كائنا حيا أو شعورا وإحساسا … )

فإن كان شخصا يتم التركيز على ما يلي : ( جنسه / عمره / ملامحه وصفاته / هندامه / حالته الاجتماعية / مهامه أو شغله / مستواها المعيشي / سلوكه / مزاجه / مشاعره … ).

وإن كان الموصوف بيئة أو منظرا طبيعيا أو حيزا مكانيا يتم التركيز على ما يلي: ( موقعه أو جغرافيته / أبعاده طولا وعرضا ومساحة وعمقا / محتوياته / أهميته … )

وإن كان الموصوف كائنا حيا غير بشري يتم التركيز على ما يلي : ( فصيلته / شكل جسمه / لونه / صفاته / حركاته / طبيعته من حيث القوة والضعف أو الشراسة وأنسه / نفعه أو ضرره / طعامه / بيئته ….)

وإن كان الموصوف شيئا يتم التركيز على ما يلي : ( طبيعته الجامدة أو المتحركة/ شكله / خصائصه ومميزاته / منافعه أو مضاره … )

وإن كان الموصوف شعورا أو عاطفة يتم التركيز على ما يلي : ( طبيعته / أسبابه / حدته / سكونه / قوته/ ضعفه / فوائده / مخاطره / محامده / مفاسده …)

وبالنسبة للجانب التركيبي من حصة الاكتساب تدوّن خلاصة تتضمن التعريف بمهارة الوصف ، وبمقوماتها أو قواعدها الضابطة .

ب ) حصة أنشطة التطبيق :

وهي حصة تبدأ حيث تنتهي حصة الاكتساب حيث يمهّر المتعلمون على مهارة الوصف بالاعتماد على مكتسباتهم في حصة الاكتساب ،و يكون الانطلاق في حصة التطبيق من نص يقدم لهم ويكون متوفرا على مهارة الوصف ، فيعتمد المتعلمون على مقوماتها أو قواعدها الضابطة المكتسبة في حصة الاكتساب ، وتكون حصة التطبيق تثبيتا لمهارة الوصف لديهم ، ويعتمدها المدرسون لقياس وتقويم مدى استيعاب المتعلمين لها .

ج ) حصة أنشطة الإنتاج :

وهي حصة يكلف فيها المتعلمون بإنتاج نص من إبداعهم تتجلى فيه مهارة الوصف مع التزام مقوماتها أو قواعدها الضابطة.

د ) حصة أنشطة التصحيح والتقويم :

وهي حصة تخصص لتصحيح وتقويم أنشطة الإنتاج ، ويستحسن أن يكلف المتعلمون بإعادة صياغة ما أنتجوه بعد تصحيحه وتقويمه، مع تشجيعهم على المزيد من إنتاج نصوص أخرى خارج الفصل لترسيخ مكتسباتهم الخاصة بمهارة الوصف وتطويرها . كما أنه يستحسن أيضا أن تستغل حصص الدرس القرائي للتذكير بهذه المهارة من خلال إحالتهم على مقاطع الوصف في النصوص القرائية، ويكون ذلك تقويما موازيا لرصد مدى تمكنهم من استيعاب هذه المهارة.