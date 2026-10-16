Le dessous des manifestations lycéennes en France.

Yahya TORBI



La France, qui passionnait les peuples assoiffés de démocratie, voit, aujourd’hui, son régime républicain, qu’elle a minutieusement façonné après des révolutions et des luttes acharnées, perdre de son efficacité et se dégrader jour après jour, et qui, en plus, risque d’être remplacé par des idées obscurantistes, liberticides, moyenâgeuses, à cause de l’immigration anarchique et incontrolée, du laxisme judiciaire mais surtout des idéologies mortifères des partis d’extrême gauche.

Les flots d’immigrés légaux et illégaux qui débarquent sur le sol français à longueur d’année, et qui viennent s’ajouter aux centaines de milliers d’autres qui sont nés dans l’hexagone et qui continuent d’y vivre, mais qui sont insuffisamment instruits et éduqués, dès lors qu’ils interrompent leur scolarité à un âge précoce; vu qu’ils sont incapables de s’intégrer à l’école laïque, et donc à la société française, tant et si bien qu’ils deviennent la proie de prédilection des communautaristes islamogauchistes, sont l’un des facteurs principaux de la déstabilisation de la France.

Mais, c’est surtout LFI, ce parti d’extrême gauche qui n’a aucune chance de remporter les élections présidentielles de 2027, face au RN, le mieux placé pour gouverner, selon les sondages, et qui est soutenu par la majorité des Français qui, autrefois confiants, pour ne pas dire naïfs, prennent conscience de la dangerosité de la situation dans laquelle les gouvernements ont jeté leur pays, qui a déjà menacé, par l’intermédiaire de Mathilde Panot, d’appeler les partisans à descendre protester et contester les résultats au cas où les urnes ne seraient pas en faveur de leur parti. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd’hui n’est qu’une partie de cette menace. En outre, J. L. MÉLENCHON, le fondateur et le chef du parti, mais qui est aussi un provocateur et manipulateur machiavélique par excellence, qui a pour tâche de jouer le rôle du trouble-fête qui gâche la vie des Français, récupère la manifestation lycéenne et les revendications des étudiants pour provoquer le chaos, voire la guerre civile, afin de mettre la France à feu et à sang, comme l’ont déjà signalé les députés européens et lanceurs d’alerte, Marion Maréchal et J. Bardella, qui devraient d’ailleurs s’occuper davantage de ce qui se passe dans leur pays, et faire pression sur le parlement européen pour qu’il aille enquêter sur cette situation chaotique avant que les choses ne dégénèrent en mitunerie sans issue, au lieu de provoquer les Marocains à propos de « Sebta et Mlilya », ces villes marocaines spoliées, qui attendent d’être annexées par la mère patrie, et dont la marocanité est incontestable, sauf que l’Espagne et l’Union européenne doivent savoir que cette affaire est une ligne rouge, et qu’il suffit juste qu’ils se rendent à l’évidence, ne serait-ce qu’un instant, pour apercevoir cette vérité.

Mélenchon, qui voit que l’âge prend de l’avance sur la concrétisation de ses fantasmes, devient de plus en plus agressif envers la France, et fait tout pour légitimer et réaliser son projet mortifère. Après avoir rassemblé, endoctriné et instrumentalisé, autour de lui, des femmes soumises et surtout des personnes issues des communautés africaines et arabo-musulmanes, fragilisées par le dépaysement, la nostalgie, la drogue, la délinquance, l’ignorance, les problèmes familiaux et conjugaux…, il tente d’amadouer un nouveau lectorat: celui des lycéens. C’est pourquoi il envoie ses députés soutenir le mouvement » dévastateur » de ces jeunes, intimider les policiers qui essaient de rétablir l’ordre tant bien que mal et empêcher les journalistes de faire leur travail, et ce bien qu’il fasse semblant d’encadrer les manifestations et de recommander aux étudiants d’éviter les violences.

Pire, il a jeté de l’huile sur le feu et soufflé sur les braises pour attiser la tension, en allant jusqu’à brandir un écriteau et se faire photographier au milieu des casseurs et des incendiaires, qui ont été dressés pour détruire la France. Bref, Il mange avec le loup et pleure avec le berger.

Mélenchon, ce passionné d’Histoire, s’il se comporte ainsi, c’est parce qu’il ne croit pas aux voies démocratiques et sait comment lénine, Hitler et Mussolini sont arrivés au pouvoir en URSS en Allemagne et en Italie.

Donc, les Français sont appelés, plus que jamais, à faire preuve de plus de vigilance et de prudence et à prendre en main le sort de leur pays avant qu’il ne soit trop tard.

Yahya TORBI