04 يوليو 2026MAP

برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية

الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقية تهنئة، إلى فخامة السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في برقية جلالة الملك « بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليوز، بالذكرى الخمسين بعد المائتين لاستقلالها، يسعدني أن أبعث إليكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي، بأخلص التهاني والتبريكات ».

وأضاف جلالة الملك، حفظه الله، « وتخلد هذه الذكرى أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين أمتينا. وإن المغرب، الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها ».

وأكد جلالته، أعزه الله، في برقيته أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، « لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء » اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لفخامة الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن اعتراف فخامته التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه « سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال… ».

وأشاد جلالة الملك، نصره الله، بمستوى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية، التي « لم يسبق لها أن كانت بهذا الزخم »، مسجلا يقينه أن علاقات البلدين الثنائية تسير صوب « أفضل مراحلها ».

ومن جهة أخرى، نوه جلالته بالتعاون الأمني والعسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بوصفه « نموذجا للتميز »، و »عمادا أساسيا » لحماية مواطني البلدين والدفاع عن قيمهما المشتركة، والحفاظ على مصالحهما، (…) مستدلا جلالته بمناورات « الأسد الإفريقي » التي يستضيفها المغرب.

وختم جلالته، حفظه الله، برقيته إلى فخامة الرئيس الأمريكي بتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تعزيز وتعميق هذه العلاقات بين الأمتين المغربية والأمريكية.