Réflexion sur le sujet de production écrite de l’examen région de français Académie de l’oriental – session normale 2026

Zaid Tayeb



Sujet : Certains pensent que la femme est faite juste pour se marier et faire des enfants.

Partagez-vous cette opinion ?

Rédigez un texte dans lequel vous justifierez votre point de vue à l’aide d’arguments et d’exemples.

J’ai lu beaucoup de commentaires, aussi désagréables les uns que les autres, sur le contenu du sujet de l’examen régional de l’académie de l’oriental. Certains d’entre eux ont qualifié le sujet de vouloir ouvrir le débat sur ‘’la nature ‘’de la femme en mettant en cause son rôle dans la société. Points de vue que je ne partage pas avec eux et que je ne débattrai pas car il est beaucoup plus au-dessus de ce que l’énoncé du sujet demande aux candidats de l’examen régional. Toutefois, il ne s’écarte pas du cadre de référence dans lequel il s’inscrit.

C’est un sujet à caractère argumentatif et comme tel il doit être traité dans le cadre de sa typologie.

1-Plan à structure simple :

a-point de vue du candidat favorable à l’affirmation de l’énoncé du sujet + une suite d’arguments

OU BIEN

b-Point de vue du candidat défavorable à l’affirmation de l’énoncé du sujet+ une suite d’arguments.

OU BIEN

2- Plan à structure complexe dit dialectique.

a-Thèse : le candidat simule de rapporter le point de vue des gens favorables à l’affirmation de l’énoncé du sujet + une suite d’arguments

b-Antithèse : le candidat simule de rapporter le point de vue des gens défavorables à l’affirmation de l’énoncé du sujet + une suite d’arguments

c-Conclusion : point de vue personnel du candidat en faveur de l’une ou l’autre des affirmations.

Pour ce qui est de la formulation de l’énoncé du sujet, je trouve personnellement qu’elle est gauche et maladroite.

‘’ La femme est FAITE juste pour se marier et FAIRE des enfants’’

On ne peut concevoir un double emploi du même mot (FAITE et FAIRE) dans une petite phrase d’une dizaine de mots. De plus, La tournure ‘’ la femme est FAITE’’ est à la voix passive avec effacement du complément d’agent. Une question s’impose : ‘’la femme est FAITE ‘’ par qui ? Quelle autorité l’a FAIT FAIRE ?

Quant à la forme ‘’FAIRE des enfants’’, celle-ci nous renvoie à la structure ‘’la femme FAIT des enfants’’ et à la question : de quelle manière la femme FAIT-elle des enfants ? Ce n’est que dans la langue commune de syntaxe et de sémantique relâchées qu’on peut dire ‘’la femme FAIT des enfants’’. L’énoncé ainsi formulé, nous renvoie à la formule :’’La femme FAIT le ménage ; la femme FAIt la lessive ; La femme FAIT le repas ; la femme FAIT le lit …’’

L’énoncé du sujet aurait dû être formulé de manière correcte car il est destiné à un usage scolaire et didactique et à une évaluation certificative.

‘’Certains pensent que le rôle de la femme est de se marier et avoir des enfants.’’ Il me semble qu’ainsi formulé, l’énoncé se libère des charges qui l’alourdissent.

Zaid Tayeb