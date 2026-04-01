Quand les États-Unis d’Amérique réussissent là les instances internationales ont échoué.

Yahya TORBI

1944 est une date révélatrice dans l’Histoire de la France contemporaine, puisqu’elle commémore la libération de celle-ci, quoique superpuissance coloniale à l’époque, de l’occupation allemande nazie et du régime de Vichy par les États-Unis. Et donc, si les Français ne parlent pas allemand, aujourd’hui, c’est grâce aux Américains, comme cela a été rappelé un jour par Karoline Leavitt, porte parole de la Maison Blanche.

Ainsi, les États-Unis, ont mis un terme au règne du Troisième Reich, qui projetait de soumettre à la domination nazie la France ainsi que toute l’Europe. Qui sait, peut-être un jour, la France appelera de nouveau les États-Unis à lui venir en aide pour la débarrasser de la DZ mafia, qui sème la terreur dans le pays, et face à laquelle les gouvernements demeurent impuissants.

En 1986, Le Président R. Reagan a bombardé la Libye pour dissuader le colonel Kaddafi de mettre à exécution ses menaces contre les intérêts américains.

Décembre 1993, la CIA et le FBI, sous l’administration de G. Bush père, ont contribué à l’extermination de P. Escobar, le baron de la drogue, qui terrorisait la Colombie et qui inondait de cocaïne l’Amérique et le reste du monde.

Et depuis 2001, après les attentats du 11 septembre, G. Bush fils lança des opérations militaires d’envergure pour traquer, à travers le monde, les organisations terroristes, notamment Al Qaïda et Daech, une chasse à l’homme qui s’est soldée par l’élimination de S. Hussein et le renversement de son régime dictatorial en Irak et celui des Talibans en Afghanistan, et par l’anéantissement de Ben Laden et son organisme djihadiste, ainsi que l’Etat islamique en Syrie et à Mossoul, alors que le dictateur syrien B. Al Assad a été contraint de s’exiler en Russie.

Ensuite, arrive majestueusement le 47ème Président des États-Unis, D. Trump qui, aussi déterminé que ses prédécesseurs, s’engage à anéantir le terrorisme et les régimes despotiques maniaques où qu’ils soient, et à mettre les dictateurs hors d’état de nuire à la démocratie dans le monde.

Donc, après avoir » made America great again « , et à l’inverse de B. Obama et J. Biden, qui ont affaiblit le pays, et contrairement à P. Sánchez, à Macron et à Mélenchon, qui veulent remplacer les populations autochtones d’Espagne et de France par des peuples étrangers qu’ils importent d’Afrique, du Maghreb et d’Amérique du sud, Trump procède au nettoyage général des villes américaines des immigrés illégaux et clandestins, parmi lesquels comptent des criminels et des narcotrafiquants très dangereux pour la sécurité publique.

Puis, en juin 2026, il donne l’ordre à des forces spéciales d’enlever, dans une intervention éclaire, le dictateur vénézuelien N. Maduro, afin qu’il soit jugé à New-York pour narcoterrorisme.

Toutefois, la menace existentielle qui guette les États-Unis, Israël et les pays du Golfe, c’est l’Iran, dont les dirigeants envisagent de rayer l’Etat hebreux de la carte et d’envahir le Koweït, les E.A.U et Bahreïn entre autres, et de s’attaquer aux intérêts américains dans la régions une fois qu’ils obtiennent l’arme nucléaire; c’est pourquoi le locataire de la Maison Blanche n’a pas hésité de prendre une décision unilatérale unilatérale de détruire les sites et les infrastructures militaires d’Iran d’une part, et, d’autre part, d’éliminer un à un, les cadres et les responsables de l’armée iranienne, et ce, en vue de contraindre les mollahs à renoncer au programme nucléaire tant contesté. Car, si Israël, grand pays démocratique, possède des bombes nucléaires, c’est pour la dissuasion et pour se protéger contre d’éventuelles attaques de la part de quelques pays, tandis que l’Iran, allié stratégique du Hezbollah et du Hamas, développe son programme militaire au détriment du peuple iranien, et donne tout pour avoir l’arme de destruction massive à des fins hostiles préméditées.

Ainsi, les États-Unis éliminent les dictateurs et libèrent les peuples soumis, opprimés et oubliés.

Et après, à qui le tour? Cuba, Corée du Nord, l’Algérie, où les peuples, dominés par la junte militaire, prient implicitement les États-Unis de les affranchir en laissant entendre: » please, Uncle Trump, sauvez-nous! » ?

Bref, sans les régimes totalitaires, le monde ira mieux, et sans le régime autocratique des mollahs, la situation en Iran, au Golfe, en Palestine, au Moyen-Orient et au Sahara marocain sera meilleure.

Yahya TORBI