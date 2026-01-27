دفاعا عن السمعة والعدالة والمبدأ

تتجه أنظار المتتبعين للشأن الرياضي الإفريقي اليوم صوب مكاتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، ترقباً لقرار مصيري لا يخص مجرد « نتيجة مباراة » أو « توزيع ألقاب »، بل يمس في الجوهر سمعة المؤسسة الكروية القارية وصورة إفريقيا أمام العالم.

منذ اللحظات الأولى التي تلت مقابلة المغرب السينغال، حاول البعض حصر النقاش في دائرة ضيقة تتحدث عن « سحب الكأس » من السنغال ومنحها للمغرب. إلا أن القراءة العميقة للموقف المغربي تؤكد أن الرباط تجاوزت منذ زمن منطق الحصول على الألقاب بالقرارات الإدارية وليس الميدان. المغرب اليوم لا يبحث عن تتويج فوق الورق، بل يقف سداً منيعاً للدفاع عن منافسة قارية بذل الغالي والنفيس لتنظيمها بشكل غير مسبوق، ووفق معايير عالمية أذهلت القاصي والداني.

إن المسألة تتعلق في جوهرها بـالعدالة الرياضية في أسمى تجلياتها؛ فحين يُقدم بلد ما نموذجاً تنظيمياً يُشرف القارة السمراء، يصبح من واجبه الأخلاقي حماية هذا المنجز من أي محاولات للتشويش أو الانزلاق نحو ممارسات تسيء لهيبة المنافسة.

لقد برهن المغرب، عبر بنيته التحتية وقدراته اللوجستية، أن إفريقيا قادرة على مضاهاة كبريات القارات في حسن التنظيم. وبناءً عليه، فإن أي مساس بروح القوانين المنظمة لهذه التظاهرة يُعد إساءة مباشرة لهذا المجهود الجبار.

فالمغرب لن يقبل بأن يمر « العبث » مرور الكرام. لقد جاء وقت الحساب، ليس بمنطق الانتقام، بل بمنطق وضع النقاط على الحروف وضمان عدم تكرار تجاوزات قد تضرب مصداقية الكرة الإفريقية في مقتل.

المغرب اليوم لا يدافع عن حقه في الكأس، بل يدافع عن حق القارة في امتلاك مسابقات نظيفة، شفافة، وبعيدة عن الحسابات التي لا تخدم تطور اللعبة. »

واليوم، الاتحاد الإفريقي مطالب بموقف حازم يكرس دولة القانون الرياضي. القرار المنتظر سيكون بمثابة رسالة للعالم: هل استوعبت إفريقيا الدرس وأصبحت قادرة على حماية بطولاتها؟ أم أن التوازنات السياسية ستطغى مرة أخرى على الروح الرياضية؟

الثابت الوحيد هو أن المغرب، الذي رفع سقف التوقعات عالياً بتنظيمه الاستثنائي، لن يرضى بأقل من عدالة تليق بمكانته وبمستقبل الكرة في القارة السمراء.

