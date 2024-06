Publication de mon premier livre:  »Ecrits littéraires-langue et style »

Tayeb Zaid

·

Mes deux livres à caractère didactique viennent de voir le jour. L’un est intitulé ‘’Ecrits littéraires- Langue et style’’ de 285 pages, édité aux éditions Joussour, Oujda, à compte d’auteur. Il est disponible chez son auteur qui en assure la distribution de main à main ou par voie postale.

Livre 1 : Ecrits littéraires-Langue et style’’

Les textes qui composent ce livre ont été tout au long de ma carrière d’enseignant et de retraité publiés sur les réseaux sociaux de ma page facebook et sur le portail Oujdacity. Après de nombreuses hésitations dues essentiellement au caractère hétéroclite et disparate du contenu, j’ai essayé, non sans difficulté, de les assembler en un livre auquel j’ai donné le titre ‘’Ecrits littéraires ; Langue et style’’. Il faut reconnaître que le titre ne couvre pas tous les sujets que traite le livre.

Ce livre, qui se veut didactique, s’adresse avant tout aux élèves et professeurs des collèges et lycées qui y trouveront traités de manière claire et simple les cours de langue accompagnés d’exercices d’application et de consolidation.

Toutefois, j’ai toujours considéré les exercices de langue comme des exercices d’entraînement à la production de l’écrit. Si les exercices de langue relèvent de la grammaire de la phrase, ils préparent à la production écrite qui, elle, relève de l’univers de la grammaire de texte : La phrase simple sous ses deux formes, la phrase complexe, l’énonciation, la cohérence textuelle, les modes de narration, l’objectivité, la subjectivité…sont autant d’outils linguistiques et discursifs qui contribuent à la mise en texte d’une idée ou d’un ensemble d’idées.

Il convient de faire remarquer que certains contenus de ce livre laissent entrevoir l’idée d’un chevauchement ou d’un déjà vu ici et là. Je suis conscient du problème, si c’en est un, d’ailleurs. On retrouvera le passé simple, par exemple, dans la conjugaison avec ses différentes morphologies, dans le récit comme moyen de narration, dans l’aspect quand il est employé avec d’autres temps, dans la concordance des temps lors du passage du discours direct et indirect…Le passé simple est un temps de l’écrit c’est pour cette raison qu’on doit lui accorder tout l’intérêt qu’il mérite.

Les lecteurs de ce livre trouveront également une large place accordée à la production écrite, en particulier aux sujets argumentatifs. J’ai essayé au maximum de faire profiter mes lecteurs d’une cinquantaine d’années d’expérience dans l’exercice de la mise en forme de textes à caractère argumentatif. J’ai pu remarquer qu’il partage, malgré tout, une certaine ressemblance avec le texte analytique dans la forme de l’énoncé, non dans le traitement.

Je dirai, pour finir, qu’il ne m’a pas été aisé de rassembler en un livre un ensemble de sujets de consistances et de contenus variés et différents.

Tayeb Zaid