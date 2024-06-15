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جامعة محمد الأول بوجدة تنظم المهرجان الدولي الأول للشعر: دورة الشاعر المغربي الدكتور مصطفى قشنني تحت شعار : الشعر بين الحرية والتجديد ـ

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بناء على اهمية الابداع الانساني ودوره في التنمية الجامعية المستدامة وفي اطار الاهتمام بالطاقات الابداعية والفنية المغربية على المستوى الجامعي والانفتاح على باقي التجارب الابداعيةوالفنية الدولية تعتزم جامعة محمد الاول بوجدة وكلية الاداب والعلوم الانسانية ومختبر استراتيجيات صناعة الثقافة والاتصال والبحث السوسيولوجي فريق المغرب الثقافي وتنمية الانسان تنظيم المهرجان الدولي الاول بوجدة دورة الشاعر المغربي الدكتور مصطفى قشنني تحت شعار » الشعر بين الحرية والتجديد » وذلك في شهر نونبر 2024 بكلية الاداب والعلوم الانسانية بوجدة. وسيتم تحديد البرنامج لاحقا.

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