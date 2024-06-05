اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

29 ماي 2024

استثمار ما يزيد عن 94 مليون درهم برسم 2023 في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل



انعقدت يوم 29 ماي 2024 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد وبمشاركة جميع أعضاء المجلس الإداري، هذا الاجتماع خصص للدراسة والمصادقة على الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2023 .

خلال هذا الاجتماع، قدمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة عرضا مفصلا حول المؤشرات التقنية والتجارية والمالية لسنة 2023، حيث بلغت قيمة الاستثمارات برسم سنة 2023، 94 مليون درهم : 63 مليون الدرهم تهم قطاع الماء و31 مليون درهم خصصت لقطاع التطهير السائل، كما أن حصيلة استثمارات الوكالة خلال 2019-2023 بلغت أكثر من 396 مليون درهم. حافظت الوكالة أيضا على توازناتها المالية عبر تحقيق نتائج مالية مهمة سنة 2023، حيث تم تسجيل خزينة قدرت ب 163 مليون درهم مما مكن من التزام الوكالة بإنجاز استثمارات مهمة

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وتم التداول خلال اجتماع المجلس حول أهم المشاريع المنجزة في سنة 2023 بقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتهم بالأساس:

– مواصلة المشاريع لدعم التحول الرقمي مع مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية؛

– انجاز واستغلال محطة إزالة الأملاح من المياه الجوفية المستخرجة من الاثقاب المائية المستغلة من طرف الوكالة

– مواصلة أشغال تجديد الشبكة الماء بعدة مناطق بمدينة وجدة؛

– أشغال تغيير القنوات الرئيسية للتطهير السائل بعدة أحياء بمدينة وجدة؛

– اقتناء شاحنتين للتنقية الهيدروليكية بسعة 6 x 2 متر مكعب

– أشغال مشاريع التطهير السائل في إطار عملية الاشراف المنتدب بالجماعات التابعة لجهة الشرق؛

– الانتهاء من تحيين المخطط المديري للماء الصالح للشرب الى أفق سنة 2040

في نهاية هذا الاجتماع، هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي.

بعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2023 والتي اعتمدها المدقق الخارجي دون أي تحفظ، وعلى النقط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال

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وفي ختام هذا الاجتماع، رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية

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