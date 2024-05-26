جامعة فاس تُصدر كتاب عن مغربية الصّحراء

إدريس الواغيش

صدر عن منشورات مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كتاب قيّم، وفي طبعة أنيقة، موسوم بعنوان: «الترافع عن مغربية الصحراء في ظل التحوّلات الدولية والإقليمية». الدكتور محمد القاسمي، هومن نسّق لهذا الكتاب الهام الذي يهدف إلى التعريف بالدور الديبلوماسي الموازي للجامعة المغربية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية، ومقاربة الإعلام الوطني لقضية وحدتنا الترابية، وسبل مواجهة آلية الدعاية الإعلامية الأجنبية المعادية. ونقرأ ضمن ما جاء في تقديم الكتاب، ما يلي: «أصبحت مسألة منازعة ومعاكسة المغرب مسألة استراتيجية، وبالتالي يجب تمديد العمل على بقائها خدمة لبناء الدولة الجزائرية الناشئة، حتى تنفصل من حضنها التاريخي المُمتد غربا، وتستطيع أن تكون بديلا استراتيجيا في حرب باردة شرسة، تسم العلاقات الدولية».

ساهم في تأليف هذا الكتاب مجموعة من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين والباحثين المختصين في قضية الصحراء المغربية، أذكر: د. خالد شيات، د. أحمد عمر أحمد، د. قتيبة قاسم العرب، د. محمد سالم عبد الفتاح، د. لبات الدخيل، دة. ماجدة كريمي، دة. سهاد دو الكيراح، د. محمد الزوهري، د. هشام المدراوي والدكتور الطالب بويا زايدنا ماء العينين. يقع الكتاب في 238 صفحة من الحجم المتوسط، جاء محاولة لفهم وتحليل العوامل الموضوعية والتاريخية التي جعلت من الصحراء المغربية قضية وطنية أولى، تكتسب كل المشروعية والمصداقية.

الكتاب صدر في طبعته الأولى 2024 أنيقة عن «SO-ME PRINT Agadir» في حلة قشيبة، يزيّن غلافه الخارجي لوحة مركبة، تتضمن خريطة كاملة مكتملة للمملكة المغربية، تشع منها ألون الرّاية المغربية، الامتداد الجغرافي لخريطة المغرب باللون الأحمر والنجمة باللون الأخضر.