الاستاذ محمد سليماني مدير ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة سابقا ينتقل الى جوار ربه

قدوري الحسين



ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الاستاذ محمد سليماني المدير السابق بثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة ، وبهذه المناسبة الأليمة اتقدم باسمي الخاص ونيابة عن كافة قدماء استاذات واساتذة واداريات واداريي ثانوية عبد المومن التأهيلية و كذا كل العاملين بها حاليا باصدق عبارات المواساة و التعازي الى كافة افراد اسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة راجين من العلي القدير ان يتغمده بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ….

كما نساأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون