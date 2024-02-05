رئيس جامعة محمد الأول بوجدة يوضح حقيقة الانزال الذي تعرضت له كلية الطب والصيدلة بوجدة خلال اللقاء التواصلي مع الطلبة وأوليائهم VIDEO

قدوري الحسين (تصوير محمد افندي )

خلال اللقاء التواصلي والمفتوح المنظم من طرف رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يوم الخميس فاتح فيراير 2024 مع طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة وأولياء امورهم ، وذلك قصد شرح وتحليل مستجدات اصلاح النظام الدراسي بكليات الطب والصيدلة وكذا التعديلات والاصلاحات المزمع تطبيقها من طرف الوزارة المعنية بمسارات التكوين بكليات الطب والصيدلة حيث نتج عنها دخول طلبة هذه الكليات في اضرابات مفتوحة ، قامت بشل الدراسة بكليات الطب والصيدلة بالمغرب

وكان السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة قد سبق وان اعلن عن تنظيم لقاء مع الطلبة يشرح خلاله اهمية الاصلاحات التي قررتها وزارة التعليم العالي …الا ان انزالا لعشرات الطلبة حدث صبيحة يوم اللقاء التواصلي قدموا على متن حافلات من بعض كليات الطب والصيدلة لمِازرة زملائهم بطلية الطب والصيدلة بوجدة ومنعهم من الدخول ومشاركتهم في هذا اللقاء المفتوح …

السيد ياسين زغلول وخلال هذا المنع ادلى بتصريح للجريدة الالكترونية وجدة سيتي يوضح فيه حقيقة الانزال الذي تعرضت له كلية الطب والصيدلة بوجدة خلال اللقاء التواصلي مع الطلبة وأوليائهم …حيث تم منعهم من الولوج الى القاعة التي كانت مخصصة لهذا الحدث … VIDEO