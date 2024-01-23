الثلاثاء 23 يناير، 2024

كأس افريقيا للأمم 2023.. المنتخب المغربي يتأهل رسميا إلى ثمن النهائي

تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى ثمن نهائي النسخة الـ 34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير المقبل، وذلك عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية.

وضمن المنتخب الوطني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من فوز على تنزانيا (3-0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1-1)، التواجد على الأقل ضمن الأربع منتخبات المحتلة للمركز الثالث، على ضوء نتائج المباريات التي لعبت اليوم الاثنين.

وهكذا، ضمنت غينيا الاستوائية ونيجيريا بطاقة العبور للدور الـ16 عن المجموعة الأولى، بينما صعد الرأس الأخضر (المركز الأول بسبع نقاط)، ومصر (المركز الثاني بثلاث نقاط) إلى دور الـ16 عن المجموعة الثانية. فيما كان رصيد كوت ديفوار (ثالث المجموعة الأولى) من النقاط ثلاثة، وغانا (ثالث المجموعة الثانية) نقطتين، وهي نقاط أقل من التي يتوفر عليها أسود الأطلس.

وسيواجه المنتخب الوطني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، منتخب زامبيا يوم 24 يناير الجاري، انطلاقا من الساعة التاسعة مساء.

(ومع 23.01.2024)