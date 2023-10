Marocains, relevez la tête, vous n’êtes pas Tahar Benjelloun !

tayeb zaid

‘’Ce qui fait deuil à l’arbre, ce ne sont pas les coups qui lui viennent de la hache, mais le fait que le manche de la hache soit taillé dans son propre bois.’’ Ainsi en est-il de Tahar Benjelloun et des coups qu’il nous a donnés aux flancs, lui que nous avons cru être des nôtres, lui que nous avons forgés homme et intellectuel pour nous soutenir dans nos moments de détresse, lui dont nous avons attendu quelques gestes de compassion et de consolation, lui qu’en pareilles circonstances devait sécher nos larmes car le drame est beaucoup plus grand que nos forces pour le repousser. Nous avons pensé qu’il mettrait tout son poids dans la balance du verbe qu’il doit sûrement maîtriser pour façonner la forme du discours afin de persuader et convaincre les adversaires et les ennemis de la justesse de la cause palestinienne. Mais les coups les plus durs sont ceux qui nous viennent d’un proche en qui nous avons placé toute notre confiance. Et le frère se fait soudain et sans préavis adversaire et ennemi.

Les Marocains que nous sommes ne méritons pas d’être rudement offensés par les propos qu’il a tenus contre le Hamas, la Bande de Gaza et la Palestine.

Rappelons à Tahar Benjelloun, lui qui a attiré sur nous l’insulte, la honte et l’offense, que les Marocains que nous sommes, avons remué, déplacé et éventré une montagne pour lui arracher un enfant qu’elle avait avalé, que nous avons accouru avec tout ce que nous pouvons porter pour aller au secours de nos concitoyens frappés par le séisme, que nous avons marché sur l’Espagne afin de récupérer une partie de notre pays qu’elle avait spoliée, que nous sommes allés beaucoup plus loin de notre pays afin de soutenir notre équipe de football en Russie et au Qatar. Nous sommes solidaires dans la joie et dans l’affliction, entre nous et envers d’autres pays et d’autres peuples avec qui nous partageons la joie et l’affliction.

A-t-il seulement vu la manifestation monstre des Marocains qui ont afflué sur Rabat en soutien à Gaza, à Hamas, à la Palestine ? A-t-il seulement regardé sur les chaines de télévision étrangères les manifestations dans toutes les capitales mondiales, Paris, Londres, Berlin, New York comprises, contre les crimes perpétrés par Israël contre les Palestiniens ? Je suis presque sûr que les chaines françaises qu’il regarde lui font état d’autres spectacles où les seules violences qu’elles montrent sont celles de l’organisation terroriste Hamas contre les enfants israéliens qu’elle aurait éventrés, égorgés, mutilés et à qui elle aurait coupé la tête, les membres et d’autres organes vitaux. Et manipulé comme seuls pourraient l’être les crétins, les idiots et les faibles d’esprit, il déclare haut et fort que ‘’ le Hamas est l’ennemi du peuple palestinien’’, que ‘’l’horreur est humaine, je veux dire que les animaux n’auraient jamais fait ce que le Hamas a fait’’, que la cause palestinienne est morte, assassinée’’, que ‘’la brutalité, quand elle s’attaque aux femmes et aux enfants, devient barbarie’’…Que….que….que….

Et si demain il ‘’sera’’ possible de faire une autre marche pour une autre épopée comme celles que nous avons effectuées depuis la conquête de l’Espagne jusqu’à la coupe du monde du Qatar, en spectateurs ou en acteurs, pour aller au secours de nos frères palestiniens, nous, Marocains de toutes les conditions et de tous les âges, formeront une seule chaine dont le premier maillon humain sera à Rafah et le dernier sur le seuil de sa prote à dire adieu à sa femme et ses enfants.

Que Tahar l’intello comprenne cela, lui qui vit en France et parmi les Français et qui biberonne aux mêmes mamelles que les Français de souche !!!

Zaid Tayeb