Quelle honte!! Le président algerien Tebboune …et le discours de saleté politique

Abdelmajid ZIACH



À l’A.G des nations unies, à New-York , le président Tebboune, marionette algérienne ,a prononcé ,hier mardi 19 sept une allocution ,plutôt, a voulu injecter directement le poison présidentiel dans les oreilles des représentants des pays ,membres de l’organisation internationale, en les prenant comme des nullards en politique internationale et méconnaisseurs de la politique interne de l’Algérie et de sa politique etrangère ,particulièrement à l’égard du Maroc et de son Sahara récupéré depuis la date de la glorieuse marche verte.

En fait, il a saisi l’occasion pour démontrer encore une fois :

_. que l’Algérie joue avec le feu pour déstabiliser le nord africain en continuant à soutenir par tous les moyens,politique,diplomatiques militaires,financiers et d’informations et de communication, une entité , une création de ses propres mains, fantome ,modelée par ses militaires ,actuellement sous le guide du général Chengriha ,l’homme puissant de l’etat,

_. que l’Algérie ne cédera à quiconque instance ou médiation pour trouver une solution politique comme la propose le Maroc, et qui ne soit pas compatible avec la position algérienne , à savoir l’organisation d’un référendum au Sahara .

_ que l’Algérie en tout cela n’est pas une partie du conflit?

Quelle honte!!!!

Un discours de saleté politique ,de contradiction avec les réalités du terrain,un discours du blocage des efforts de nombreux pays pour ramener le président marionnette et ses chefs militaires à la sagesse ,la clairvoyance et à la sphère des esprits sains et productifs des bonnes démarches et l’approbation de la solution du conflit du Sahara marocain , jugée crédible et serieuse par les USA,l’ESPAGNE et par d’autres pays amis, ainsi qu’à la sauvegarde de la paix et la lutte contre le terrorisme et l’immigration.

Un discours qui s’inscrit dans la continuité d’une Algérie du passé qui sème la haine ,agrèsse ouvertement les peuples , cherche à les asservir , paye pour la déstabilisation des pays et les prolonger dans leur pauvreté ,notamment, celle du peuple algérien frère.

Quand au Maroc ,il mène une politique des sages ,de bon voisinage tend ses mains , il avance dans l’exécution de ses projets ,pour le renouveau et pour son progrès de Tanger à Lagouira et déterminé à relever les défis de toute nature.

le tremblement d’ALHAOUZ , lui seul ,dans le présent ,témoigne de l’importance de la mobilisation du potentiel marocain ,matériel et humain dans un temps record, et devant toute situation pour garantir son équilibre interne et limiter les interventions étrangères,en rappelant son historique slogan:Allah, Alwatan ,Almalik.