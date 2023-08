Lions, lionceaux, lionnes et lioncelles de l’Atlas

Zaid Tayeb



Avant-hier, c’étaient les Lions de l’Atlas, hier les Lionceaux, aujourd’hui les Lionnes et demain les Lioncelles. C’est toute une lignée de noble sang, de noble naissance er de noble origine où se transmettent les gènes du succès par héritage, d’hier à demain et ainsi jusqu’à n’en pas finir. Le dernier de ces succès, qui se racontera de génération en génération, encore palpitant de fraicheur, est celui des Lionnes de l’Atlas qui ont fait notre bonheur en battant la Colombie après avoir fait vibrer nos cœurs à la suite d’une lourde défaite conte la sélection féminine de l’Allemagne.

Mais la sélection féminine marocaine ne s’est pas vouée vaincue. Elle s’est au contraire battue jusqu’à la dernière goutte de sueur qui inondait leurs fronts de Lionnes de l’Atlas. On dit chez nous de la femme marocaine qu’elle est ‘’mra ougadda’’, une femme capable, capable d’aller jusqu’au bout, capable de renverser la donne en faisant d’une défaite presque certaine, une victoire certaine. N’essayez pas de comprendre avec la femme marocaine, sinon comment expliquez-vous que les Lionnes de l’Atlas, battues par 6 à 0 par les Allemandes, puissent venir à bout de la Colombie et de la Corée du Nord.

A noter que L’Allemagne a été battue par la première et a fait match nul avec la seconde. Difficile à admettre, mais il y a une explication à cela. On dit également chez nous, nous autres qui connaissons en partie la femme de chez nous, ‘’Souk Nsa, souk matyar’’, les affaires de femmes ne sont pas stables, sinon comment expliquez-vous, encore une fois, une soi-disant petite équipe féminine battue par 6 à 0 puisse passer en huitièmes de finale, et une grande équipe avec à son palmarès un passé glorieux dans le domaine du sport et une victoire de 6 à 0 puisse être éliminée au premier tour ? Ne vous ai-je pas dit que ‘’le souk des femmes’’ n’est pas stable ?

Un autre point mérite sa place dans ce petit article au thème un peu étranger à ce que j’avais l’habitude d’aborder. J’essaierai quand même de trouver une issue à cet article qui ne veut pas finir. On raconte avoir demandé à Marx ou à Bernard Show (cette citation vaut aussi bien pour l’un que pour l’autre : tous deux avaient la barbe bien fournie et le crâne dégarni) de donner une explication simple et simpliste du capitaliste. Il a répondu en montrant une première fois sa barbe et une autre sa tête que le capitalisme se caractérise par un excès de production et une mauvaise répartition des richesses. Il en est ainsi, dans une autre situation non moins similaire, du match qui a opposé les Allemandes aux Marocaines. Il y avait un excès de buts marqués par les Allemandes suivie de leur mauvaise distribution. Si elles avaient un peu de cervelle dans leurs têtes creuses, elles auraient marqué 2 buts dans les filets de chaque équipe adverse, au lieu de marquer ces 6 buts dans ceux d’une seule. D’un autre côté, nos filles ont fait preuve de parcimonie en rationnalisant les buts marqués. En effet, elles ont marqué, pour des raisons d’économie et d’équilibre un but et un seul dans chaque camp adverse au lieu d’inonder un seul camp par plusieurs buts inutiles comme ont fait ces pauvres Allemandes.

Je veux bien finir mais je ne sais pas si cette conclusion fera l’affaire. En effet, beaucoup de mauvaises plumes et de mauvaises voix ont sévèrement critiqué la joueuse marocaine voilée. Au lieu de cela, ils auraient dû faire l’économie de leur encre et de leur salive s’ils s’étaient focalisés sur ces filles blondes venues faire la promotion de l’homosexualité comme avant elles leurs concitoyens mâles lors de la coupe du monde de Qatar. Ni les hommes, ni les femmes du pays de Nietzsche n’ont réussi à passer le premier tour car les couleurs de l’arc en ciel les avaient aveuglés.